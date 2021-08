Stefano Sirena incontra Manuela Carriero alle nozze di Claudia e Ste: la reazione di Federica Cleo Manuela Carriero e Stefano Sirena erano tra gli invitati al matrimonio di Stefano Socionovo e Claudia Venturini. I due, dunque, si sono rivisti dopo essersi lasciati al falò di Temptation Island 2021. Come l’ha presa la fidanzata di Sirena, Federica Cleo? La donna ha commentato l’incontro su Instagram.

Manuela Carriero e Stefano Sirena si sono rivisti in queste ore. I due brindisini, che si sono detti addio davanti al falò di Temptation Island, erano tra gli invitati al matrimonio di Stefano Socionovo e Claudia Venturini, che sono diventati marito e moglie sabato 7 agosto. Alla cerimonia erano presenti tutte le ex coppie del reality di Canale5. La reazione di Federica Cleo, fidanzata di Stefano Sirena, non è tardata ad arrivare.

Manuela Carriero e Stefano Sirena al matrimonio di Claudia e Ste

Nelle foto scattate al ristorante (vedi immagine in alto, ndr), in molti hanno notato la presenza di Manuela Carriero e Stefano Sirena. Lei con addosso un abito con dettagli dorati e una sensuale scollatura, lui con una camicia bianca. Alla cerimonia non erano presenti i rispettivi nuovi fidanzati. Ricordiamo, infatti, che entrambi sono impegnati con i "single" conosciuti proprio a Temptation Island. Manuela ha una relazione con il "tentatore" Luciano Punzo. Stefano, invece, frequenta la "tentatrice" Federica Cleo.

Federica Cleo commenta l'incontro di Stefano e Manuela

Federica Cleo è stata sommersa dalle domande degli utenti che le chiedevano se fosse infastidita per l'incontro tra Stefano Sirena e Manuela Carriero. Cleo, dopo aver fatto il vaccino anti Covid, si è ritagliata del tempo per rispondere alle domande dei suoi follower. L'ex single di Temptation Island è stata decisamente diplomatica quando si è trattato di commentare quanto avvenuto al matrimonio di Claudia e Ste (vedi video in alto, ndr):

"Troppe domande tutte così, quindi rispondo una volta sola. Secondo me rivedere il proprio o la propria ex in giro, aiuta a metabolizzare meglio la fine della relazione. Quindi non mi infastidisce, parlo per esperienza personale".

Luciano Punzo, al contrario, non si è preoccupato di commentare la cosa. Si è limitato a pubblicare i video della bellissima giornata trascorsa in compagnia di sua figlia.