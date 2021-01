Il fascino di Stefano De Martino, in genere trasversale, non ha fatto breccia nel cuore di Orietta Berti. Lo dichiara la cantante di fronte al diretto interessato, incontrato di fronte al tavolo di Che tempo che fa. “È un bel ragazzo ma non è il mio tipo”, ha detto Orietta, in gara al prossimo Festival di Sanremo, al conduttore Fabio Fazio che le aveva chiesto un parere circa la prestanza del conduttore e ballerino, “Piace alle ragazzine, non alle signore. A me piace George Clooney”. Non proprio una bocciatura, quindi, ma nemmeno una promozione piena.

Stefano De Martino a Che tempo che fa

Stefano De Martino è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa anche per promuovere la nuova stagione di Stasera tutto è possibile, dopo lo stop della seconda puntata. “Abbiamo fatto una settimana di stop perché c’era la crisi di governo”, ha spiegato De Martino annunciando che la trasmissione di Rai2 sarebbe regolarmente tornata in onda questa settimana.

Fabio Fazio a De Martino: “Un grande talento”

De Martino gode della stima professionale di Fabio Fazio che più volte ha confermato di essere rimasto conquistato dalle doti dimostrate sul palco dal ballerino e conduttore, che non ritiene un debuttante agli esordi ma un professionista già affermato. “Balli benissimo e sei un grande talento”, ha detto Fazio e Stefano ha incassato i complimenti: “Vengo da te perché fa bene alla mia autostima”. De Martino e Orietta Berti non sono stati gli unici ospiti del tavolo di Che tempo che fa. A sedersi ai lati di Fabio Fazio sono stati i conduttori di Radio 2 Social Club Luca Barbarossa e Andrea Perroni, Mago Forrest, Nino Frassica, Ale e Franz e in collegamento Gigi Marzullo. I protagonisti della puntata con le interviste singole sono stati, invece, Amadeus, Fiorello, Giovanna Botteri, Sigfrido Ranucci, Vincenzo Mollica, Franco e Beppe Baresi.