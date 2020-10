Tra i programmi di intrattenimento più longevi della tv italiana, c'è senza dubbio Tale e Quale Show. Il programma canoro di Rai1 ormai presente in palinsesto da ben dieci anni, si conferma come uno dei prodotti televisivi più apprezzati dal pubblico, come confermano gli ascolti della prima serata di venerdì 10 ottobre, che lo incoronano show più visto del prime time. Ad elogiare i risultati dello show ci ha pensato anche Stefano Coletta, il direttore di Rai1, sottolineando la bravura di Carlo Conti che sin dall'inizio tiene le redini del programma, oltre che dell'intero staff che garantisce la fortuna e il successo dello show.

Le dichiarazioni di Stefano Coletta

Risultati importanti, quindi, quelli della prima serata di Rai1 che rappresenta una garanzia per il pubblico italiano, tra fiction e intrattenimento, anche quando il diretto competitor manda in onda uno dei programmi più amati del piccolo schermo e, a dire il vero, anche più "anziano" di Tale e Quale Show, ovvero il Grande Fratello che è andato in onda per la prima volta vent'anni fa. Perciò, il direttore di Rai1, Stefano Coletta non poteva che manifestare il suo entusiasmo magnificando la squadra che lavora da anni dietro le quinte dello show e lo rende uno dei programmi di punta del palinsesto della rete ammiraglia della tv di Stato:

Ancora una volta Carlo Conti con il quarto appuntamento di "Tale e quale" vince il prime time del venerdì sera, peraltro congedandosi puntualmente dal pubblico a mezzanotte. E' il successo di uno show che mette insieme talento, trasformismo, e come in tutte le favole, l'happy end, ogni volta, di voler scoprire chi sarà il vincitore di puntata. E' un meccanismo di sana competizione che continua a ottenere da dieci anni il favore del pubblico per la sua sobrietà e la ritmica che gli imprime la conduzione di Carlo Conti, sempre contrappuntata dalla professionalità di una giuria che lavora su registri di competenza e leggerezza senza mai abbassare la qualità.

Gli ascolti di Tale e Quale Show

Con la quarta puntata lo show di Rai1 ha raggiunto un risultato invidiabile, sfiorando i 4 milioni di telespettatori conquistando uno share del 18,9%, quindi decisamente alto, oltre che in rimonta rispetto alle puntate precedenti dove il punteggio era di diversi punti inferiore. La presenza di un cast d'eccezione e di una giuria scoppiettante ha fidelizzato il pubblico che, ogni venerdì, decide di premiare questo prodotto televisivo.