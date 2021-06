Stefania Sandrelli, che lo scorso 5 giugno ha compiuto 75 anni, ospite del programma di Rai 1 "Oggi è un altro giorno" si è raccontata. L'attrice, che durante la sua carriera ha girato più di cento film, ha ricordato il passato e quanto è dovuta crescere nel tempo: "Ricordo che durante il mio primo film, quando avevo solo 15 anni, divenni amica di tutte le attrici sul set". Solo dopo ha capito che avrebbe dovuto iniziare ad essere più distaccata.

Stefania Sandrelli parla dei film erotici che ha girato

Parlando del suo passato artistico, Stefania Sandrelli ha ricordato il periodo in cui ha girato film erotici. "Mi sono divertita molto nel recitare in quei film e lo rifarei", ha confessato alla conduttrice della trasmissione di Rai 1. Aggiungendo poi ironicamente: "Ora però ho un'altra gravità, non potrei più farlo". Il breve ciclo di film erotici dell'attrice risale ai primi anni '80, quando era nel pieno della sua femminilità e bellezza. A 37 anni, nel 1983, mostrò tutta la sua sensualità nel film diretto da Tinto Brass "La chiave". Poi ancora nel 1984, "L'attenzione" e "Una donna allo specchio".

Quando l'attrice si è innamorata di Gino Paoli

Il primo amore non si scorda mai e ben lo sa Stefania Sandrelli, che ospite di Serena Bortone ha parlato nuovamente di Gino Paoli, complice una dedica di Memo Remigi. Il paroliere e cantante – che si occupa dell'accompagnamento musicale della trasmissione – ha dedicato all'attrice, sotto sua richiesta, proprio una canzone dell'ex dell'attrice, “La gatta”. “Volevo sentirla”, ammette Stefania, svelando: “Questa è la canzone che mi ha fatto innamorare di lui". Alla domanda su cosa significa oggi per lei l'amore, Sandrelli ha risposto: "Adesso vivo un po’ di rendita, per vari motivi. Ma l'amore è la cosa più importante al mondo".

Stefania Sandrelli sente ancora Gino Paoli

Ospite di Serena Bortone, l'attrice ha confessato di sentire ancora Gino Paoli, suo grande amore e dal quale ha avuto una figlia, Amanda Sandrelli. "Io e Gino Paoli ci vogliamo molto bene e ogni tanto ci sentiamo", ha detto Sandrelli alla conduttrice del programma pomeridiano di Rai 1. La storia tra i due, iniziata quando lei era solo un'adolescente, pare essere stata molto altalenante anche per via di alcune scenate di gelosia e per una serie di tradimenti reciproci. In un'intervista a gennaio, sempre a "Oggi è un altro giorno", Sandrelli ha ricordato un acceso litigio con Paoli: