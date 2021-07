Un'altra coppia di Uomini e Donne si è detta addio. Parliamo stavolta del Trono Over: Stefania Montù e Alessandro Bizziato avevano lasciato insieme il programma di Maria De Filippi a settembre 2020, pronti a vivere la loro storia lontano dalle telecamere. Lo ha annunciato lei tramite un post Instagram in cui non manca una frecciatina all'ex Cavaliere.

Stefania Montù dice addio ad Alessandro Bizziato

Dopo un inizio un po' turbolento, i due a UeD avevano trovato un'intesa che sembrava davvero perfetta. Per questo avevano deciso di uscire dalla trasmissione per viversi veramente. L'idillio è però durato meno di un anno. L'imprenditrice mantovana, attiva nel settore dell'abbigliamento, e l'agente immobiliare vicentino si sono lasciati: "Anche gli amori più belli e romantici possono finire, spesso per i motivi più impensabili", scrive Stefania, che sembra certa di aver messo un punto sulla loro relazione.

Purtroppo bisogna accettare il fatto che il nostro legame si sia spezzato a tal punto da non potere più tornare indietro.

Perché è finita con Alessandro Bizziato

Cos'è successo tra loro? La Montù spiega che Bizziato si è allontanato per questioni lavorative, trasferendosi in Romagna. Da quel momento, la relazione sarebbe tramontata. Stefania lo accusa esplicitamente di essersi raffreddato nei suoi confronti a causa della distanza, tanto da non farsi più sentire. Non c'è comunque nessun rimpianto per un amore che la Montù vuole ricordare nei suoi aspetti più positivi.