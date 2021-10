Squid Game, parla l’attore che interpreta il Giocatore 001 Oh Il-nam: “Quanto è dura essere famoso” Oh Yeong-su è l’attore che interpreta il Giocatore 001, l’anziano Oh Il-nam, nella serie Netflix Squid Game. Nella sua prima intervista televisiva ha ammesso di fare fatica a gestire la grandissima popolarità acquisita: “Sento il bisogno di calmarmi, di riorganizzare i pensieri e di rallentare”. Poi ha confidato come ritiene che la vita vada vissuta.

A cura di Daniela Seclì

Oh Yeong-su è l'attore che interpreta il Giocatore 001, l'anziano Oh Il-nam, nella serie Netflix Squid Game, di cui è già stata annunciata la seconda stagione. Il settantasettenne ha rilasciato la sua prima intervista televisiva al programma “How Do You Play?”. L'attore ha parlato di come la notorietà acquisita abbia cambiato drasticamente la sua quotidianità: "Mi sento come se stessi fluttuando in aria. In questo momento, sento il bisogno di calmarmi, di riorganizzare i pensieri e di rallentare. Le cose sono cambiate. Essere famosi è difficile".

Squid Game, come è cambiata la vita dell'attore Oh Yeong-su

Nonostante la sua carriera, iniziata ben 54 anni fa, la notorietà a livello internazionale è arrivata solo grazie a Squid Game. Non era preparato a essere così richiesto, tanto da vedersi costretto a rifiutare le tantissime proposte di partecipare a spot pubblicitari. Inoltre, non ha un manager. Al momento, è sua figlia a gestire le richieste:

"Da quando è uscita la serie su Netflix, mi hanno contattato tantissime persone. Non ho un manager che mi aiuti, è difficile per me gestire il volume di chiamate e messaggi che sto ricevendo. Così, mia figlia mi sta aiutando. Ora che improvvisamente sono diventato popolare, mi stanno chiamando anche altri attori come Park Jung-ja. Mi ha telefonato e mi ha chiesto: ‘Cosa si prova a essere una star mondiale?'".

La filosofia di vita di Oh Yeong-su

Infine, nel corso della lunga intervista, gli è stato chiesto come ritiene che la vita vada vissuta. L'attore ha spiegato che spesso si dà importanza solo a chi arriva al primo posto: "Come se tutti gli altri non contassero. Come se esistesse solo il primo posto e il secondo fosse senza senso". Invece, anche il secondo si è impegnato per battere il terzo e così via: "Quindi in realtà tutti sono vincitori". E ha concluso: