Tra i cartoni più noti e atipici dei primi anni Duemila c'è sicuramente Spongebob, serie animata creata dal biologo marino e disegnatore Stephen Hillenburg, che grazie all'ironia di fondo che anima i personaggi e le ambientazioni, è stata da sempre in grado di coniugare pubblico di varie fasce d'età, dai bambini ai più grandi.

Lo spin-off del celebre cartone

Per gli appassionati della serie arriva in queste ore una notizia interessante, perché a luglio arriva il primo spin-off di Spongebob, The Patrick Star Show, incentrato sul personaggio di Patrick Stella, migliore amico della celebre spugna marina. Al momento non è acora nota la data della messa in onda. La nuova serie è ad opera dello stesso team creativo dietro SpongeBob ed è prevista una stagione di 13 episodi. Il doppiatore della stella mattina nella versione originale sarà ancora Bill Fagerbakke, che presta la sua voce sin dalle origini del personaggio. Dovremmo vedere Patrick come presentatore di un talk show serale, cui parteciperanno sia i volti storici di SpongeBob che una serie di personaggi nuovi.

Lo spin off di Spongebob in Italia, chi lo distribuisce?

The Patrick Star Show arriverà a luglio sull'emittente televisiva americana Nickelodeon, come specifica il trailer, mentre non è ancora chiaro chi distribuirà il cartone in Italia, considerando che il terzo film del franchise di Spongebob è disponibile dal 2020 su Netflix.

SpongeBob, la serie e i film

The Patrick Star Show non è l'unico spin off di SpongeBob in cantiere, dal momento che la produzione sta preparando anche il prequel Kamp Koral, altro progetto nato da una costola della serie che racconterà le avventure di SpongeBob all'età di 10 anni. La serie madre, in originale intitolata SpongeBob SquarePants, s'incentra sulle simpatiche avventure di un gruppo di animali marini antropomorfi e va in onda dal 1999, anche se è stata ideata anni prima. Ad oggi conta 12 stagioni. Dalla serie è stato tratto l'omonimo film del 2004, seguito da un secondo capitolo cinematografico SpongeBob – Fuori dall'acqua del 2015; un terzo film, intitolato SpongeBob – Amici in fuga è previsto in uscita nel 2021. Nella versione in italiano, a doppiare la spugna protagonista è Claudio Moneta ma ha avuto anche le voci di Enzo Iacchetti (Fuga da Bikini Bottom, seconda parte) e Giorgio Bonino (Memorie dal freezer, prima trasmissione), mentre Patrick è doppiato da Pietro Ubaldi.