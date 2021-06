Pif è pronto a tornare con Il Testimone. Il regista riporta in Tv il suo storico programma, giunto alla nona edizione, con nuove storie raccontate attraverso il suo punto di vista. Dal 1 luglio Il Testimone sarà disponibile, partendo da una puntata interamente dedicata al dramma di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel febbraio 2016. Pif restituirà un ritratto personale del ricercatore friulano, non solo attraverso le parole dei suoi genitori ma anche con le testimonianze di chi può contribuire a formare un quadro completo di ciò che accadde a Giulio.

Gli argomenti della prossima stagione de Il Testimone

Poi ci sarà una pausa fino a ottobre, quando Pif tornerà con il testimone sul nuovo canale Sky Documentaries per raccontare l'isola di Lampedusa, prima di arruolarsi in polizia seguendo il percorso di preparazione della Scuola Allievi di Peschiera Del Garda, che lo accoglierà nei giorni di lezione dei futuri poliziotti. Poi Pif dedicherà, come di consueto, una puntata alla mafia. In questa stagione si tratterà di una puntata con più storie che si intrecciano, ma che ruoterà attorno alla vicenda delle sorelle Pilliu, raccontata da Pif anche in un libro scritto con Marco Lillo.

Le puntate più belle de Il testimone

La prima stagione de Il Testimone era andata in onda nel 2007 su MTV. Sono 78 in tutto le puntate realizzate da Pif, per un totale di sei stagioni. Dalla prima puntata "Addio Pizzo", passando per l'intervista a Roberto Saviano per il suo ritorno a Napoli dopo anni di lontananza forzata, dall'incontro con Roberto Bolle ai viaggi a Las Vegas e in Groenlandia, sono tanti i momenti del programma fissati nell'immaginario collettivo. Ed è un bene che Pif torni ad esprimersi in Tv dopo un silenzio durato qualche anno, nel quale si è dedicato ad attività editoriali e registiche.