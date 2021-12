“Spazio tempo” di Francesco Gabbani è la sigla de Un Professore: “Prendere la vita con filosofia” “Prendere la vita con filosofia è un delicato equilibrio tra studiare la prossima mossa da fare e muoversi per imparare una lezione”, spiega Francesco Gabbani a proposito del singolo che ha fatto da colonna sonora alla fiction di successo di Rai 1.

A cura di Giulia Turco

Il singolo di Francesco Gabbani ha accompagnato l’uscita della fiction di Rai 1 Un Professore con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi arrivata al quinto appuntamento. “Senza tempo” nasce da una collaborazione musicale tra Gabbani e Pacifico e ha segnato il ritorno sulla scena artistica per il cantante.

Il significato di “Senza tempo” di Francesco Gabbani

“Prendere la vita con filosofia è un delicato equilibrio tra studiare la prossima mossa da fare e muoversi per imparare una lezione”, spiega Francesco Gabbani a proposito del singolo che ha fatto da colonna sonora alla fiction di successo di Rai 1. Il brano racconta infatti le piccole e rare cose che nella vita quotidiana a volte passano inosservate ma che fanno sorridere, le sorprese, il Natale che cade il lunedì, l’eclissi a mezzogiorno.

Il successo de Un Professore

La serie tv, ispirata alla serie catalana Merlì, di conferma di settimana in settimana come un successo per la prima serata di Rai 1. Un professore, racconta la storia di Dante Balestra, Alessandro Gassman, come nuovo professore di filosofia al liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Roma, dove è tornato otto anni dopo la sua assenza per stare vicino al figlio Simone, allievo dell'istituto, quando la moglie sta per trasferirsi a Glasgow. La serie, prodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, è composta da sei puntate ed è ambientata a Roma. Il prossimo appuntamento è giovedì 9 dicembre alle 21:15 Le anticipazioni dell’11esimo e 12esimo episodio raccontano i guai nei quali Manuel continua ad essere immischiato, mentre Simone sarà travolto da un evento che riporterà alla mente del professore un evento drammatico della sua vita. Il sesto episodio conclusivo con il tredicesimo e quattordicesimo episodio andrà invece in onda giovedì 16 dicembre in prima serata su Rai 1.