Daydreamer cambia ancora una volta collocazione. La fortunata soap opera turca dei pomeriggio di Canale5 è stata spostata dopo la ripartenza di Uomini e Donne avvenuta il 7 settembre scorso. Da quel momento in poi, lo slot occupato in palinsesto è stato modificato a più riprese. Dopo un test in prima serata, non confermato con ulteriori appuntamenti, Can Yaman e Demet Özdemir sono stati spostati al weekend. Due le puntate settimanali trasmesse: la prima, quella del sabato, nello slot immediatamente precedente a Verissimo con Silvia Toffanin; la seconda, invece, inserita nel palinsesto della domenica dopo il blocco fiction composto da Beautiful, Il Segreto e Una vita.

Salta la puntata di domenica 27 settembre

Ma domenica 27 settembre Daydreamer non andrà in onda. La soap sarà sostituita da un doppio appuntamento con Il Segreto, prodotto spagnolo che si avvia verso la conclusione dopo 10 fortunati anni di messa in onda. L’appuntamento con Can e Sanem, almeno per questa settimana, resta limitato a sabato 26 settembre quando Canale5, dalle 14.42 alle 16.05. Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della rete, invece, in merito a una collocazione futura della soap turca. Per il momento, in attesa di trovare uno spazio fisso in palinsesto, Daydreamer potrebbe essere costretta a subire ulteriori modifiche.

Il ritorno di Amici potrebbe modificare ancora il palinsesto

Ma la collocazione di Daydreamer nel pomeriggio del sabato potrebbe essere solo provvisoria. A breve tornerà in onda il talent show Amici che, da sempre, prevede una puntata settimanale in diretta collocata immediatamente prima di Verissimo. Quella fascia, occupata adesso dalla soap turca potrebbe tornare a ospitare la puntata del sabato di Amici, costringendo Mediaset a trovare un’altra collocazione per Can e Sanem.