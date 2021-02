La trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 sarà importante perché metterà al centro della scena il dolore e il lutto di Dayane Mello, che ha perso il fratello in un drammatico incidente stradale. Stando alle indiscrezioni filtrate in rete – ufficialmente non sono state rese note anticipazioni – questa sera Dayane Mello potrà riabbracciare la sua ex suocera, la signora Simona Perini, madre di Stefano Sala e nonna della figlia che la talentuosa brasiliana ha avuto con il modello.

Un giorno particolare per Dayane Mello

Come è noto, da comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha lasciato la Casa per motivi personali. Stando a quanto riferito in rete, Dayane Mello ha partecipato online alla veglia funebre. Come è noto, non può raggiungere il Brasile per le questioni legate alla pandemia. Per questo motivo, Dayane Mello ha dichiarato alla produzione del Grande Fratello Vip la volontà di rimanere in casa fino alla fine perché all'esterno della casa non ha nessuno con cui stare, a parte la sua bambina.

La morte di Lucas, il fratello di Dayane Mello

La morte di Lucas, fratello di Dayane Mello, ha letteralmente travolto e stravolto il Grande Fratello Vip, arrivato quasi alle battute finali. Per la prima volta una concorrente viene colpita da un lutto familiare e decide di rimanere in gioco, poiché, a suo dire, impossibilitata, causa Covid e quarantena, a rientrare in Brasile in tempi brevi per supportare il padre e il fratello Juliano. Dai quotidiani locali, intanto, i dettagli dell'incidente in cui è deceduto Lucas e le foto dello schianto con un camion in autostrada: secondo le informazioni pervenute della Polizia Stradale Federale, l'incidente è avvenuto intorno alle 22:45 di martedì sera, quando l'auto su cui si trovava Lucas avrebbe invaso la corsia opposta e si sarebbe schiantata nella parte anteriore con un camion, sull'autostrada che collega Lontras a Rio do Sul, al Km 128.