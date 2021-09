Sonia Bruganelli punzecchia Adriana Volpe: “Mio figlio, le cose che contano. Il resto è frustrazione” Continuano le provocazioni a distanza tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. A dire il vero, è sempre la moglie di Paolo Bonolis a lanciare il sassolino e stavolta, dopo la foto con Giancarlo Magalli (acerrimo nemico della Volpe), il pretesto è una foto con il figlio Davide Bonolis, che recita: “Le cose che contano … lui con me sempre. Tutto il resto è frustrazione”.

A cura di Redazione Spettacolo

Continuano le provocazioni a distanza tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. A dire il vero, è sempre la moglie di Paolo Bonolis a lanciare il sassolino e stavolta, dopo la foto con Giancarlo Magalli (acerrimo nemico della Volpe), il pretesto è una foto con il figlio Davide Bonolis, che recita: "Le cose che contano … lui con me sempre. Tutto il resto è frustrazione". Lo scatto è finito come sempre su Instagram e reclama a gran voce un commento dell'altra opinionista, la quale al momento tace e non è detto voglia rilanciare o alimentare questa antipatia, che potrebbe anche sembrare un abile modo di risollevare gli ascolti del Grande Fratello Vip.

La versione di Sonia Bruganelli: "Pensavo fosse più forte"

Un round a tre tempi quello della diretta del Gf Vip di lunedì 27 settembre 2021, ben calibrato prima e dopo le pause pubblicitarie. Un secchio pieno di pop corn quello in braccio ad Adriana Volpe, sollevato quando la Bruganelli ha iniziato a parlare della cena con Magalli per rendere più innocuo il suo gesto: "La realtà è che siamo andati in questo ristorante insieme a quattro persone, tra cui Magalli. Magalli mi ha detto che ha saputo della mia esperienza al Grande Fratello e mi ha chiesto come mi trovo e ho risposto che siamo molto diverse. Sono stata leggera è vero, ma credevo che lei avesse una forza interiore diversa. Le ho anche scritto su Whatsapp, ma lei ha preferito rispondere in maniera pubblica".

Adriana Volpe fuori di sé, la replica furibonda

Non si è fatta attendere la risposta di Adriana Volpe che, furiosa, le ha urlato contro: "Ho poco da aggiungere, hai detto che non sono nemmeno tua amica. Ah perché lo siamo? Non mi saluti neanche quando mi incroci dal secondo giorno, non siamo amiche", per poi correre sui social tramite il suo cellulare e scrivere a man bassa, con le dita ancora sporche di sale e burro: "Dopo averlo insultato per otto anni? Ma la mia storia la conosce?".