Soleil Sorge svela quando lascia il GFVip: “Non ha senso restare per i triangoli” Soleil è stanca di giocare all’ombra i Alex Belli e Delia Duran ed è furiosa con gli autori che, mettendola costantemente in mezzo alla coppia, non le permettono di mostrare la sua personalità a 360 gradi.

A cura di Giulia Turco

Soleil Sorge è stanca di passare come la terza incomoda tra Alex Belli e Delia Duran. All'indomani dell'ultima puntata del GFVip, l'influencer si sfoga con il suo amico Alex spiegando di essere stanca di essere usata dagli autori come elemento disturbante nella loro coppia, convinta che abbia molto di più da offrire con la sua personalità al programma.

Lo sfogo di Soleil Sorge: "Lascio la casa"

In puntata, Signorini ha chiesto a Soleil di raggiungere la Mistery Room, ma come ormai succede da troppo tempo, l'argomento è ancora una volta la furia di Delia Duran. Ormai anche l'influencer stessa è stanca di ripetere al pubblico che tra lei e Belli non c'è altro che un'amicizia e la dinamica l'ha ormai stancata. "Pensavo in Mistery di parlare qualcosa di interessante di mio", si è sfogata con Alex il giorno dopo, "sono due mesi che sono qua. Cosa devo starci a fare? Io sicuramente il 13 esco da qui, non ha senso stare qua dentro per i triangoli". Il 13 dicembre infatti segna la prima scadenza da contratto, che permette ai concorrenti di lasciare il gioco senza incorrere in una penale.

Soleil è stanca di stare tra Alex Belli e Delia Duran

Come darle torto in fondo? Ora Alex Belli, prima ancora Gianmaria Antinolfi. Soleil è costantemente associata ad uno degli uomini della casa e questo non le permette di mostrare altri aspetti della sua personalità. Sempre più spesso Soleil si ritrova visibilmente a disagio, sgranocchiando bastoncini di cioccolato mentre Alex e Delia (prima ancora Gianmaria e Sophie) si scambiano effusioni o litigano tra loro. L'influencer inoltre è convinta che il triangolo amoroso nel quale è coinvolta danneggi la sua immagine: un ruolo, quello della terza incomoda, che la farebbe passare come la "sfascia coppie" della situazione, che non è più disposta ad indossare.