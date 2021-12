Soleil Sorge non viene mai punita, concorrenti del GF Vip stanche: “Il pubblico ci aiuti” Soleil Sorge non ha chiesto scusa per la frase contro Sophie Codegoni, né è andata incontro a un provvedimento. Alcune concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 sono stanche di quella che percepiscono come una sorta di protezione nei suoi confronti.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello Vip 2021, alcune concorrenti sono stanche che non vengano mai presi provvedimenti per le uscite infelici di Soleil Sorge. Nel corso della puntata del reality, trasmessa venerdì 10 dicembre, Sophie Codegoni, Francesca Cipriani e Valeria Marini si aspettavano delle scuse da parte di Soleil, dato che ha puntato il dito contro i ritocchini a cui è ricorsa Sophie definendola come "tutta di plastica". La concorrente ha spiegato: "Mi sono sentita umiliata, mi dice che sono una persona stupida e rifatta".

Soleil Sorge e la battuta su Sophie Codegoni

Soleil Sorge si è rifiutata di chiedere scusa a Sophie Codegoni per la battuta infelice e per le continue provocazioni. Ha spiegato che la sua era semplice ironia. Alfonso Signorini non ha ritenuto opportuno prendere provvedimenti. La decisione degli autori ha lasciato basiti alcuni dei concorrenti, che anche durante la nomination, hanno provato a rimarcare il comportamento talvolta sopra le righe dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Sophie, Francesca, Miriana e Jessica chiedono aiuto agli spettatori

Sophie Codegoni, Miriana Trevisan, Francesca Cipriani e Jessica Hailé Selassié sembrano convinte che ci sia una sorta di protezione da parte degli autori nei confronti di Soleil Sorge. Trevisan, infatti, ha rimarcato: "Quello che dici tu non ha lo stesso peso di quello che dice lei. Quello che dici tu in uno stato di rabbia è scorretto". Poi, ha rimarcato come le frasi di Soleil su Sophie non siano state punite: "Niente, cancellato. Ok, andiamo avanti". Francesca Cipriani è apparsa rassegnata: "Io non voglio rimetterci la salute. Soleil non ha chiesto scusa, però Lulù si è dovuta alzare e fare le scuse". Sophie ha ricordato le parole del conduttore:

"Ha detto ‘Andiamo avanti', quindi se lo avessi detto io aprivamo un caso. Dato che lo ha detto lei è ok. Allora, andiamo avanti. Mah. Gli altri anni se dicevi una cosa sbagliata uscivi, quest'anno c'è il discorso delle intenzioni".

Jessica Hailé Selassié ha ricordato anche un'altra frase presumibilmente pronunciata da Soleil: "Aveva detto anche che Gianmaria è come uno scarafaggio, che anche se lo butti nell'acido non muore mai". Miriana Trevisan ha chiesto l'aiuto degli spettatori: "Siamo arrivati a dei livelli…secondo me è il pubblico da casa che ci deve aiutare". Jessica è apparsa sconfortata e ha rimarcato che gli spettatori, in realtà, salvano regolarmente Soleil.