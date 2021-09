“Soleil Sorge insieme al fidanzato di Francesca Cirpiani prima di entrare nella casa, bomba al GFVip A mettere in giro la voce, che potrebbe far tremare le mura della casa del GFVip, è Alberto Dandolo su Dagospia. Stando al gossip l’influencer avrebbe avuto un incontro ravvicinato con Alessandro Rossi, l’imprenditore di Cenasatico che ha rubato il cuore di Francesca Cipriani. Lei, pazza d’amore, si era strappata i capelli solo a sentire la sua voce fuori dalla casa. Chissà come reagirebbe se le arrivasse all’orecchio una voce simile.

A cura di Giulia Turco

Soleil Sorge ha avuto un flirt con il fidanzato di Francesca Cipriani prima di entrare al GFVip? La notizia potrebbe sembrare assurda per quanto grosso lo scoop, ma non c'è alcuna certezza che le cose stiano davvero così. A mettere in giro la voce, che potrebbe far tremare le mura della casa, è Alberto Dandolo su Dagospia. Stando al gossip l'influencer avrebbe avuto un incontro ravvicinato con Alessandro Rossi, l'imprenditore di Cenasatico che ha rubato il cuore di Francesca Cipriani. Lei, pazza d'amore, si era strappata i capelli solo a sentire la sua voce fuori dalla casa, non osiamo immaginare cosa potrebbe succedere se le arrivasse all'orecchio una voce di questo tipo.

Chi è Alessandro Rossi il fidanzato di Francesca Cipriani

L'ex protagonista de La Pupa e il Secchione, classe 1984, ha raccontato il suo amore per il fidanzato, il 30enne Alessandro Rossi, imprenditore edile e arredatore di Cesenatico. Il loro amore sembrerebbe solido e Alessandro le ha promesso di aspettarla fuori dalla casa. "Ci siamo piaciuti subito e tempo sue settimane ho accettato il suo invito a cena", ha raccontato in un'intervista rilasciata a Chi Francesca Cipriani. "Tra il primo e il secondo incontro, ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra! Poi non ci siamo più lasciati".

Soleil Sorge dice di avere un fidanzato fuori dalla casa

Dopo la burrascosa litigata con Gianmaria Antinolfi Soleil ha raccontato, guarda caso proprio a Federica Cipriani, di avere un flirt fuori dalla casa. "Ho preso una cotta per una persona, non pensavo potesse succedere così", ha ammesso. "Sono entrata qui dentro dicendomi che tutto potrebbe essere. Non vorrei avere aspettative, ma qui dentro penso e il sentimento cresce, come la mancanza". Le sue parole rivelano dunque una relazione con un uomo misterioso del quale non ha ancora rivelato l'identità: "Ho una persona fuori, il mio cuore ce l'ha sicuro e spero anche dall'altra parte". Stando alle indiscrezioni di Gabriele Parpiglia però si tratterebbe di Boris Lukov, un facoltoso imprenditore russo che Soleil frequentava durante il flirt con Gianmaria.