Simona Ventura lavora con il figlio di Barbara D’Urso: “Niente polemiche, è meritocrazia” Per la seconda stagione del suo docureality Discovering Simo, la Ventura si è affidata alla collaborazione dell’agenzia di Emanuele Berardi. Lui è il figlio di Barbara D’Urso, ma la conduttrice ha deciso di spegnere le polemiche sul nascere: “Anche i “figli di” hanno il diritto di costruirsi il loro futuro”.

A cura di Valeria Morini

L'impegno di Simona Ventura non è solo sulla Rai. La conduttrice è anche protagonista sul gruppo Discovery con la seconda stagione del programma Discovering Simo, disponibile su discovery+ e in chiaro su Real Time dal 24 luglio. C'è un particolare interessante dietro questa trasmissione: nel team di produzione c'è anche Emanuele Berardi, uno dei due figli di Barbara D'Urso. È ancora più curioso che a chiarire tale dettaglio sia stata la stessa Ventura, che probabilmente ha voluto anticipare o spegnere sul nascere possibili polemiche manifestando tutta la sua stima nei confronti del giovane.

Parla Simona Ventura

Gira voce che i rapporti tra la Ventura e la D'Urso non siano idilliaci. Comunque stiano le cose, SuperSimo ha precisato che la collaborazione con Berardi e la sua società non è dettata da presunte raccomandazioni, ma dalla "meritocrazia". Su Instagram, la conduttrice si è detta molto orgogliosa del programma perché "è stato difficile riuscire a girare ogni cosa a causa del Covid".

Per "la parte esecutiva" la Ventura si è affidata all'agenzia di Berardi:

Tra i soci c’è anche il figlio di Barbara D'Urso, un giovane professionista molto capace che gode di tutta la mia stima! Viste le polemiche, vorrei sommessamente dire che, anche i cosiddetti “figli di” hanno il diritto di costruirsi il loro futuro e dimostrare sul campo quello che sanno fare. Si chiama MERITOCRAZIA e io non perderò mai la speranza che, anche in Italia, questo possa contare!

Chi è Emanuele Berardi

I figli di Barbara D'Urso, nati dalla relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi, durata dal 1982 al 1993, tengono un profilo basso e preferiscono non essere nominati in tv dalla madre, per evitare sovraesposizioni mediatiche. Se il maggiore Giammauro (classe 1986) è un medico, Emanuele (1988) è un fotografo, filmmaker e producer ed è appunto Chief Creative Officer della Addictive Ideas. Dunque, lavora in un settore più affine a quello della madre, pur non avendo mai messo in mostra la sua parentela illustre. In un caso, tuttavia, è apparso in televisione: è stato protagonista di una clamorosa burla ai danni di mamma Barbara per Scherzi a parte.

Cos'è Discovering Simo

Discovering Simo è un docu-reality on the road dedicato alle eccellenze del territorio. Scritta dalla stessa Ventura con il compagno Giovanni Terzi e Nicola Montese, la seconda stagione ci porta alla scoperta di piccole e grandi storie dell'Emilia Romagna. Le due puntate si svolgono a Piacenza, Parma, Modena, Faenza, Cesenatico Rimini, Santarcangelo, Bologna e nell’Appennino Tosco-Emiliano. Tra i personaggi, la conduttrice ritrova Gene Gnocchi, per tanti anni suo partner televisivo a Quelli che il calcio; sono presenti anche mamma Anna Pagnoni e la sorella Sara Ventura, per una serie di momenti culinari dedicati alle specialità locali.