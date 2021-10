Simona Cavallari e la fine della storia con Daniele Silvestri: “Non avevo più sogni e speranze” Ospite nella puntata di sabato 30 ottobre di Verissimo è stata Simona Cavallari. L’attrice, dopo sette anni, torna in tv da protagonista nella fiction “Storia di una famiglia perbene” e nel salotto di Silvia Toffanin ha parlato anche della sua di famiglia. Tra momenti belli e indimenticabili come la nascita dei suoi figli, ci sono stati anche periodi difficili come la fine della sua storia d’amore con Daniele Silvestri.

Ospite della puntata di Verissimo di sabato 30 ottobre, è stata Simona Cavallari. L'attrice ha ripercorso i momenti più iconici della sua carriera, ricca di grandi esperienze sia cinematografiche che televisive, ma non si è tirata indietro nel far riemergere anche i ricordi della sua vita privata, partendo dalla nascita dei suoi figli e riportando a galla situazioni anche dolorose, come la separazione da Daniele Silvestri.

Il ritorno in tv e l'amore per i suoi figli

Erano sette anni che Simona Cavallari non tornava in televisione, sette anni in cui è stata lontana dal piccolo schermo per dedicarsi ai suoi figli e dopo i quali ha poi rimesso piede nel mondo delle fiction da protagonista, accanto a Giuseppe Zeno in "Storia di una famiglia perbene". L'attrice racconta il suo ritorno in tv, passando attraverso i momenti più belli, ma anche più difficili della sua storia personale. Mamma di tre bambini, il primo figlio è arrivato all'età di trent'anni e poco dopo anche il secondo: "Lo desideravo tanto un figlio. Scoprire di essere incinta dopo aver partorito da cinque mesi è stato un po’ un colpo, già un figlio ti sconvolge la vita, dentro di me non ho mai avuto dubbi su quello che dovevo fare". Cavallari racconta che per la sua famiglia non ha mai avuto paura di rinunciare anche al suo lavoro, come ha dimostrato decidendo di dedicare parte del suo tempo ai suoi figli e accantonando un po' i suoi progetti lavorativi.

La fine dell'amore con Daniele Silvestri

Eppure non sono mancati i momenti difficili, dove la sofferenza ha preso il sopravvento su ogni cosa. L'attrice, infatti, ha raccontato quando la sua storia d'amore con Daniele Silvestri si è conclusa, portandola ad attraversare un periodo particolarmente buio, dal quale però è riuscita con il tempo a riemergere anche grazie al lavoro:

