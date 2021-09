Sex Education rinnovata per una quarta stagione, l’annuncio di Netflix Sex Education, la serie britannica tra le più amate presenti su Netflix, avrà una quarta stagione. L’annuncio è stato fatto durante l’evento globale Tudum realizzato dalla piattaforma appositamente per i fan. La notizia del rinnovo è stata data a distanza di una settimana dall’arrivo della terza stagione della serie. Non mancheranno, quindi, sorprese per gli studenti del Liceo Moordale.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le serie Netflix più amate del momento, e senza dubbio tra le più viste dagli utenti della piattaforma c'è sicuramente Sex Education. Il 17 settembre, dopo quasi un anno di attesa, è arrivata la terza stagione e durante l'evento globale TUDUM, organizzato da Netflix per i fan in streaming su YouTube, è stata annunciato un inaspettato rinnovo della serie con protagonisti gli adolescenti del liceo Moordale.

Il successo di Sex Education

La serie britannica ha conquistato il pubblico di numerosi paesi europei, compresa l'Italia dove è attualmente nella top 10 dei contenuti più visti dagli utenti della piattaforma. Il successo di Sex Education risiede nel fatto di affrontare una delle tematiche affrontate più spesso dagli adolescenti, ovvero il sesso, ma fatto in maniera non morbosa, ma frizzante e divertente, con una buona dose di indicazioni che per chi la guarda non è escluso che possano essere d'aiuto. Ovviamente non manca la componente sentimentale, la storia di Otis e Meave che abbiamo visto nascere sin dalla prima stagione, potrebbe avere nuovi sviluppi con l'arrivo di questo quarto capitolo.

Cosa aspettarsi dalla quarta stagione

Con la quarta stagione, quindi, si sapranno con certezza le sorti del Liceo Moordale che, dopo essere diventata la "scuola del sesso", ha subìto un vero e proprio calo che ha portato alla chiusura dell'istituto, nonostante i tentativi di rimettere in riga gli studenti, messi in atto dalla nuova preside. I protagonisti della serie, quindi, ritorneranno con nuove storie da raccontare, nonostante la sceneggiatrice Laurie Nunn ha più volte dichiarato: "Ho sempre pensato che le serie teen debbano terminare prima che i protagonisti vadano all'università. Se invece si continuano a raccontare le storie del liceo, attori che intanto diventano trentenni finiscono per interpretare ancora degli adolescenti". Se questi sono i presupposti è molto probabile, quindi, che la quarta sia l'ultima stagione della serie.