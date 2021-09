Sex Education 3, il trailer della nuova stagione della serie Netflix In queste ore sui canali ufficiali della piattaforma è comparso il trailer della terza stagione di Sex Education, che riparte da dove eravamo rimasti offrendo al contempo spazio ai nuovi ingressi nel cast e alle novità di trama, che non saranno poche. Appuntamento per il 17 settembre, naturalmente su Netflix.

A cura di Andrea Parrella

C'è un titolo tra le serie Netflix degli ultimi anni che ha indiscutibilmente unito il favore di giovani e adulti: si tratta di Sex Education, serie britannica che si appresta a tornare con la terza attesissima stagione. In queste ore sui canali ufficiali della piattaforma è comparso il trailer della terza stagione di Sex Education, che riparte da dove eravamo rimasti offrendo al contempo spazio ai nuovi ingressi nel cast e alle novità di trama, che non saranno poche.

Sex Education 3, come andrà tra Otis e Maeve?

Naturalmente l'ambientazione non cambia, il fulcro delle vicende è sempre il liceo di Moordale, la scuola di fantasia immaginata dai creatori della serie ambientata in un luogo imprecisato (la serie è girata nel sud del Galles), con protagonisti gli studenti dell'istituto, su tutti b, protagonisti di un rapporto sentimentale mai sbocciato che ha avuto un colpo di scena importante nel finale della seconda stagione. Dal trailer della terza stagione non è chiaro come evolveranno i rapporti tra i due, ma il messaggio lasciato in segretaria in cui Otis confessava a Maeve di essere innamorato di lei, cancellato dal vicino di casa di lei a sua insaputa, sarà certamente motivo di un rapporto inizialmente incrinato. Secondo quello che ha raccontato l'attore protagonista

in un'intervista al The Guardian, il pubblico dovrà attendere prima di trovare risposta. Il terzo capitolo della serie infatti non ripartirà da quel momento, ma inizierà con un salto temporale interessante: "Otis è tornato a scuola ma è molto cambiato. È cresciuto un po' ed è diventato anche un po' più sfacciato. È stato divertente interpretare il suo nuovo modo di essere. Ma non preoccupatevi: sarà ancora irrimediabilmente impacciato".

Leggi anche You 3, Netflix svela la data di uscita della terza stagione con un inquietante trailer

Quando esce la terza stagione di Sex Education

La terza stagione di Sex Education esce il 17 settembre 2021 su Netflix con otto nuovi episodi disponibili in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio di streaming. Il terzo attesissimo capitolo della serie racconterà le vicende del nuovo anno scolastico alla Moordale, riprendendo le fila nella vita dei protagonisti: Otis e il sesso occasionale, Eric e Adam che hanno reso ufficiale la loro relazione, Jean sta per avere un bambino. Nel frattempo Aimee scoprirà il femminismo, Jackson si prenderà una sbandata per qualcuno, il tutto mentre la preside Hope cerca di ristabilire gli standard di eccellenza della scuola.

Il cast e la trama di Sex Education 3

Oltre ai protagonisti già noti, tra i nuovi membri del cast vedremo Jason Isaacs nel ruolo di Peter Groff, il fratello maggiore di Adam; Dua Saleh, nel suo debutto attoriale nel ruolo di Cal, studente non binario della Moordale; Indra Ové nel ruolo di Anna, madre adottiva di Elsie, sorellina di Maeve. Ciò che incuriosisce maggiormente i fan è sapere cosa succede sul finale della seconda stagione, se Otis e Maeve riusciranno a dichiararsi.