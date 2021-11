Sex And The City, il revival si anticipa: Sky Serie annuncia la data d’uscita L’appuntamento sarà su Sky Serie: il sequel di Sex And The City, And just like that, sta per arrivare nel piccolo schermo. HBO Max ha deciso di fare una sorpresa agli appassionati della serie tv americana, anticipando la data della prima messa in onda: Carrie, Miranda e Charlotte sono pronte ad entrare nel vostro salotto.

A cura di Gaia Martino

Carrie, Miranda e Charlotte stanno per tornare nel piccolo schermo. A distanza di diciassette anni, la serie televisiva amata in tutto il mondo è pronta ad intrattenere ancora i telespettatori con nuovi episodi. Vincitrice di numerosi riconoscimenti tra cui diversi Emmy Award e Golden Globe, Sex and the City arriva con And just like that, un revival che appassionerà fan di serie tv e moda. Al di là della rumorosa assenza del personaggio Samantha, differenze tra ieri ed oggi, a quanto pare, non ce ne saranno. La serie vedrà ‘vecchi volti' come Chris Noth (Mr Big), Mario Cantone, David Eigenberg ed anche Willie Garson, scomparso all'età di 57 anni, lo scorso 21 settembre. Le splendide donne che vestono i panni delle protagoniste saranno sempre loro, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon. La new entry che interpreterà un nuovo personaggio, Lisa Todd Wexley, sarà l'attrice Nicole Ari Parker. Pronti ad accogliere Carrie, Charlotte e Miranda nel vostro salotto? Per i fan delle indimenticabili storie delle ‘ragazze' newyorkesi c'è una magnifica novità.

L'atteso revival di Sex And The City del produttore esecutivo Michael Patrick King si chiama And just like that e non si farà aspettare più sino al 2022. HBO Max ha deciso di fare un magnifico regalo di Natale anticipato agli appassionati della serie televisiva americana. Il nuovo capitolo arriverà in Italia il prossimo dicembre, in contemporanea con l'America, ed andrà in onda su Sky Serie ed in streaming su Now. Sarà disponibile in tutti i mercati in cui Sky è presente, fra cui UK, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera.

I fan della serie ritroveranno una Carrie 50enne con i suoi tormenti amorosi. A cambiare non saranno soltanto i tempi: la protagonista, nei nuovi episodi, è una conduttrice di podcast.