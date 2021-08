Chi è Nicole Ari Parker, la nuova “Samantha” nella serie Sex and the City “And Just Like That” è il nuovo titolo della serie sequel di Sex and the City e nel cast c’è una new entry al posto di Samantha (Kim Cattrall): si chiama Nicole Ari Parker e prenderà il ruolo di Lisa Todd Wexley. Le sinossi ufficiali rivelano le caratteristiche del personaggio: madre di tre bambini con un passato da documentarista.

Le ragazze sono tornate in quattro. Sarah Jessica Parker ha condiviso su Instagram un'immagine del nuovo capitolo di "Sex and the city": "And just like that" e, sorpresa, c'è una nuova attrice. Accanto a lei, Kristin Davis e Cynthia Nixon c'è Nicole Ari Parker, che avrà un ruolo tutto nuovo all'interno della serie sequel del popolarissimo titolo degli anni '90. "Passerei ogni notte a cantare cantoni anni Settanta con queste tre donne", ha scritto Sarah Jessica Parker nel presentare al pubblico la new entry.

Chi è Nicole Ari Parker

Nicole Ari Parker è nata nel 1970 e nella serie interpreta il personaggio di Lisa Todd Wexley. Le sinossi ufficiali descrivono questo personaggio come una mamma di tre bambini con una carriera di documentarista e un appartamento a Park Avenue. Ovviamente, i paragoni si azzardano: riuscirà a non far rimpiangere Samantha interpretata da Kim Cattrall? Nicole Ari Parker ha un curriculum di tutto rispetto. È figlia unica di Donald e Susan Parker, è apparsa in numerosi film indipendenti come "Due ragazze innamorate", "Boogie Nights", "200 Cigarettes" e "The Adventures of Sebastian Cole", vincitore del Sundance Film Festival nel 1999. È stata la protagonista della serie tv "Le vite segrete di mariti e mogli", ha recitato in "Murder in the First" nel 2014 e ricopre il ruolo del vice sovrintendente Samantha Miller nell'amata serie tv "Chicago P.D.".

La vita privata

Nicole Ari Parker è stata protagonista di una clamorosa fuga d'amore nel marzo del 2001. Sposò l'attore Joseph Falasca, ma il loro matrimonio durò solamente otto mesi. Successivamente, ha sposato Boris Kodjoe, con lei protagonista del film "Soul Food", nel 2005. Hanno due figli: Sophie Tei-Naaki Lee Kodje, a cui è stata diagnosticata la spina bifida alla nascita, nata nel 2005. Il secondo figlio si chiama Nicola Neruda Kodjoe ed è nato nel 2006.

And just like that…, come sarà la nuova serie tv

And Just Like That (traduzione: é proprio così) è il nuovo titolo della serie sequel di Sex and the City. Un modo chiaro di prendere le distanze dal passato pur mantenendo una certa cifra stilistica: And Just Like That, infatti, era un tormentone caratteristico nei resoconti di Carrie Bradshaw. La prima stagione si compone di dieci episodi e sembrerebbe scontato il rinnovo per una seconda stagione. Page Six è stata in grado di anticipare i contenuti del primo episodio che racconterà del divorzio tra Carrie e Big. Carrie, a pranzo con Charlotte e Miranda, racconterà dei suoi drammi esistenziali, proprio come già accadeva nella serie del passato. La prima stagione sarà pubblicata tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 da Hbo Max.