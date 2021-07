Sergio Japino ha accompagnato Raffaella Carrà anche nel suo ultimo viaggio. Il coreografo e regista ha voluto sedere sul carro funebre che trasportava il feretro della conduttrice nel lungo corteo che si è tenuto mercoledì 7 luglio. Japino, all'anagrafe Sergio Candido Iapino, e Carrà hanno vissuto una lunga storia d'amore. Sergio è stato accanto a lei anche nei giorni della malattia.

La commozione di Sergio Japino

Japino è apparso comprensibilmente molto provato. Le numerose telecamere presenti al corteo funebre hanno immortalato il suo sguardo smarrito. Il regista e la conduttrice avevano preservato un solido legame affettivo, anche dopo la fine della loro storia d'amore. L'uomo è stato accanto a Raffaella Carrà anche quando si è ritrovata a lottare contro la malattia. È stato lui ad annunciarne la morte: "Raffaella Carrà ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre".

La storia d'amore di Sergio Japino e Raffaella Carrà

Sergio Japino è stato uno dei più grandi amori di Raffaella Carrà. La loro relazione è durata per anni, resistendo anche al travolgente successo internazionale che ha investito la regina della televisione. La storia d'amore, forse, non si è mai veramente conclusa. Ha solo cambiato forma, trasformandosi in un rapporto di profonda fiducia e grande affetto. In un'intervista, Raffaella Carrà rimarcò proprio quel legame con Sergio Japino che in fondo non si è mai spezzato: "Da tempo Sergio Japino ed io abbiamo deciso di vivere le nostre strade pur rimanendo profondamente legati”. E nel momento del bisogno, i due hanno potuto continuare a contare l'uno sull'altro. Anche l'ultimo viaggio di Raffaella Carrà, è stato caratterizzato dalla presenza dell'uomo che ha tanto amato.