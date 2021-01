Nemmeno due settimane fa Serena Bortone aveva confermato la sua positività al Covid-19, tentando di rassicurare tutti coloro si erano preoccupati per le sue condizioni di salute. Un momento delicato che l'ha costretta a stare in isolamento e a condurre il programma Oggi è un altro giorno da casa, come già accaduto ad alcuni dei suoi più cari colleghi, tra i quali anche Carlo Conti. Oggi la conduttrice Rai rivela l'esito del tampone, che finalmente è risultato negativo, annunciando il ritorno in studio per la giornata di domani 25 gennaio 2021:

Cari tutti, sono tornata negativa al test covid. Grazie per l’affetto, davvero. Non lo dimenticherò. Da questo virus ho imparato che non si può controllare tutto, che l’imponderabile è sempre in agguato e per questo non dobbiamo mai sentirci invincibili. Ho imparato che la nostra fragilità è un bene prezioso da coccolare. E ho avuto la conferma di quello che ho sempre saputo: che solo uniti, solo insieme agli altri si vincono le piccole e le grandi difficoltà della vita. Un altro enorme grazie a tutta la squadra di @altrogiornorai1 , per la bravura e il cuore. Ci vediamo domani, dal mitico studio di via Teulada 66, alle 14.00!

La conferma della positività al Covid-19

"Cari tutti, anch’io come tanti di voi sono positiva al covid. Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò #oggièunaltrogiorno . Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su Rai Uno!", con questo tweet lo scorso 14 gennaio Serena Bortone aveva confermato le voci che si erano rincorse circa la sua improvvisa assenza nel programma della rete ammiraglia. Un modo per rincuorare i fan e il pubblico del pomeriggio che ogni giorno segue le sue interviste. Il peggio sembra essere passato e qualsiasi pericolo scongiurato, la situazione attuale le consente di tornare al timone e abbandonare la postazione casalinga dalla quale ha dovuto lavorare in queste settimane.