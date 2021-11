Selvaggia Roma contro Soleil Sorge: “Una stron*a seriale, triste e patetica” La ex gieffina si unisce a una lista già lunga di ex concorrenti che non stimano particolarmente Soleil Sorge. L’attacco sui profili ufficiali del GfVip.

Selvaggia Roma è intervenuta contro Soleil Sorge durante la diretta del Grande Fratello Vip, ieri 29 novembre 2021. La ex gieffina si unisce a una lista già lunga di ex concorrenti che non stimano particolarmente Soleil Sorge. Selvaggia Roma non ha gradito le parole e gli atteggiamenti nei confronti di Miriana Trevisan e ha definito Soleil Sorge "triste e patetica" e "stronza seriale".

Le parole di Selvaggia Roma

Tutto è successo ieri sera, quando i profili ufficiali del Grande Fratello Vip hanno rilanciato la lite tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Le parole di quest'ultima – "Capisco la menopausa, però datti una calmata, zia" – sono state condannate anche in diretta, soprattutto da Adriana Volpe. Selvaggia Roma ha commentato così:

Per Sole sentirsi donna vuol dire andare in una trasmissione e cercare il più possibile di mettersi in risalto comportandosi da stronza seriale e mettendo a casaccio due parole su altre due pensando di sotterrare un’altra donna semplicemente con ‘Sono dell’America del Nord. Hablo muy bien espanol’. Purtroppo se avessi collegato la tua boccuccia di rose al cervello spareresti meno idiozie come anche in questo caso. Triste e patetica.

La lite tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge

È stata una puntata ricca di momenti imperdibili, tra questi certamente la lite tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Miriana è stata ferita dalle parole della influencer che ancora una volta è apparsa ai suoi occhi come arrogante e presuntuosa. "Sei cattiva", le ha detto. La frase sulla menopausa è stata indelicata, ma Soleil Sorge va avanti così: "Mia madre stessa è andata in menopausa, ma lo intendevo solo come il momento dell’età che rende una donna nervosa. Comunque è stato di poco gusto e mi scuso". L'affondo, però, resta. Cosa succederà in questi tre giorni che mancano dalla ventiquattresima puntata?