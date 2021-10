Scuole preoccupate per l’avvento di Squid Game: “Bimbi di 6 anni sorpresi a emulare alcune scene”

La serie tv Squid Game è vietata ai minori di 18 anni a causa delle scene violente proposte agli spettatori. Ma, trattandosi della moda del momento e della serie tv più vista di sempre, pare la sua fama stia diffondendosi anche tra i bambini. Lo dimostra quanto accaduto in Inghilterra dove le scuole primarie hanno diramato un avviso rivolto ai genitori affinché controllino le impostazioni di sicurezza dei propri profili Netflix.

Secondo quanto riferisce Gareth Nichols, della scuola primaria di Sir Francis Hill a Lincoln, un “piccolo gruppo di bambini di 6 anni” sarebbe stato sorpreso a discutere della serie a e emularne alcune scene. L’insegnante ha immediatamente segnalato la vicenda affinché i genitori fossero tempestivamente informati. Anche la Welton Primary School di Brough, nell'East Yorkshire, ha fatto sapere di essere a conoscenza del fatto che la serie sarebbe stata vista da numerosi bambini tra i 3 e i 6 anni, e ha quindi disposto una comunicazione ufficiale.

I casi di emulazione non si limitano all’Inghilterra. Risale a qualche giorno fa la denuncia di una madre che ha spinto un istituto scolastico belga a diramare un avviso attraverso la propria pagina Facebook. La donna ha reso note le violenze subite da sua figlia mentre con gli amici giocava a 1,2,3…Stella ma in versione “Squid Game”. La piccola ha riferito ai genitori che chi veniva visto muoversi, invece di essere semplicemente eliminato, veniva preso a schiaffi. Una vicenda che ha spinto l’istituto scolastico a diramare un avviso:

Cari genitori, probabilmente avrete già sentito parlare della serie Squid Game. In questa serie, i personaggi giocano a giochi per bambini e se perdono, vengono eliminati… Questa serie è vietata ai minori di 18 anni per le sue scene violente! I nostri studenti si divertono quindi a giocare a 1-2-3 stella (come nella serie) e chi perde riceve colpi. Siamo molto vigili affinché questo gioco pericoloso e malsano venga fermato! Confidiamo nel vostro sostegno e collaborazione per sensibilizzare i vostri bambini sulle conseguenze che questo può portare! Verranno prese sanzioni nei confronti dei bambini che continueranno questo gioco (colpire altri bambini… è ovvio che 1-2-3 stella è consentito!).