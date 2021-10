Scontro al GF Vip dopo la puntata, Raffaella Fico a Manila: “Mi hai tradita, credevo fossi un’amica” Scontro nella notte al Grande Fratello Vip tra Manila Nazzaro e Raffaella Fico. L’ex Miss Italia ha votato quella che si considerava una sua amica per mandarla in nomination. “Pensavo non volessi più stare qui”, si è giustificata l’ex Miss Italia ma la gieffina l’ha attaccata: “Falso, ti avevo chiesto di non votarmi”.

A cura di Stefania Rocco

Scricchiola l’amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Manila Nazzaro e Raffaella Fico. La concorrente campana è finita al televoto insieme a Miriana Trevisan, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. A votarla anche la ex Miss Italia contro la quale Raffaella si è scagliata subito dopo la fine della puntata. Già reduce da una nomination che l’aveva vista vincere contro l’eliminato Amedeo Goria, Raffaella avrebbe chiesto alle coinquiline di non essere nuovamente votata. Manila, invece, l’ha nominata sostenendo di averlo fatto per il suo bene.

La rabbia di Raffaella Fico

Terminata la puntata, col solito modo di fare diretto, Raffaella ha affrontato Manila: “Mi sono sentita tradita. Mi hai votato avendo altre persone da votare. Io ti reputavo amica, non prendermi per i fondelli. Smetti di inventare storie. Ti giuro su mia figlia che ci sono rimasta male. Tu mi avevi detto ‘non ti voterei mai nemmeno se me lo chiedessi’. Guarda un po’ mi hai votato e pensa che nemmeno te l’ho chiesto. Non te l’ho mai detto e non dire bugie. Testuali parole, mi avevi promesso che non mi avresti nominata. Non eri nemmeno alle strette, hai avuto screzi con altri tipo con Soleil e non l’hai votata?!”. La concorrente ha inoltre svelato di avere espressamente chiesto a Manila di non votarla poco prima dell’ingresso in Mistery Room:

C’erano più persone che potevi votare e non l’hai fatto. Questo mi dice tanto di te. Ho la libertà di restarci male? Poi è inutile che volti le spalle e te ne vai! Io sono serenissima, stai serena tu carina. La cosa che mi fa rabbia è che prima di entrare in Mystery ti ho anche detto ‘non votare me, mi raccomando’. Come non è vero? Ma stai davvero scherzando spero. Eravamo vicine all’entrata e te l’ho detto. E mi fa rabbia che dici che non hai sentito, quando in realtà mi hai guardata benissimo. Menomale ci sono le registrazioni! Poi dentro la mystery avevi le carte in mano e mi hai detto che non mi avresti votata.

Manila Nazzaro si giustifica: “Pensavo non volessi stare qui”

Manila ha quindi giustificato il voto indirizzato alla coinquilina, spiegandole di avere immaginato che Raffaella volesse tornare a casa: “Cosa? Assolutamente no. Eravamo dentro la stanza, avevo già scelto la tua carta e avevo scartato le altre. Ti ho guardata e ho detto ‘Raffa ti ho votata’. Proprio perché ero in buona fede. Perché l’ho fatto? Ti ho vista nervosa oggi, come se non volessi più stare qui. Per te quindi avevo una motivazione, ero sicura che non fossi più sicura di restare. Io chi dovevo votare? Le ragazze le adoro, con Sole non sono in guerra e voglio bene anche a Miriana e Jo. Certo che per me sei un’amica e ti ho votata proprio per questo. Con te c’era una motivazione valida, pensavo ti avrebbe fatto piacere tornare dai tuoi affetti. Forse non ci siamo capite”.