Sara Di Vaira lascia Ballando con le stelle: “Non potevo chiudere meglio di così” Dopo 10 anni, l’esperienza di Sara Di Vaira a Ballando con le stelle è giunta al capolinea. La prima volta in coppia con Maurizio Aiello, poi la vittoria nel 2019 con Lasse Matberg. Milly Carlucci: “Perdiamo una colonna portante”.

A cura di Giulia Turco

Per Sara Di Vaira questa è l'ultima edizione di Ballando con le stelle. La ballerina, che vinse l'edizione del programma nel 2019 in coppia con Lasse Matberg, in seguito è rimasta a far parte della squadra di Ballando in qualità di insegnante. Per lei però l'esperienza su Rai 1 sarebbe giunta al capolinea: lo ha annunciato, o almeno lo ha lasciato intendere nel corso della seconda semifinale di questa edizione. Dopo dieci lunghi anni a Ballando, (la prima volta nel 2009 in coppia con l’attore Maurizio Aiello), la ballerina si è esibita per l'ultima volta in pista insieme a Valerio Rossi Albertini.

Le lacrime di Sara Di Vaira

Durante il primo blocco del programma, quello dedicato alla gara dei giovanissimi, la ballerina è apparsa nella clip di presentazione di Brenda Gozzoli, sua figlia e concorrente in gara per la quale ha speso tenere parole. "Non potevo chiudere il mio percorso in un modo migliore di questo, insieme a lei", ha spiegato Sara Di Vaira, felicissima ed emozionata. Dopo la sua esibizione in studio, non è riuscita a trattenere le lacrime, in particolare dopo le parole di Milly Carlucci: "Sara è una delle colonne portanti di questa edizione e se è vero che questo sarà il tuo ultimo anno, ci mancherà una gamba da ora in poi".

Brenda Gozzoli la figlia di Sara Di Vaira a Ballando con le stelle

Nelle ultime puntate, la ballerina e insegnante è finita al centro di alcune polemiche da parte del pubblico del via della partecipazione della piccola Brenda Gozzoli, la figlia avuta dal suo ex Mirko Gozzoli, alla competizione dei giovanissimi in studio a Ballando. La bimba aveva conquistato tutti portando a casa la vittoria nella semifinale della gara, suscitando non poche amarezze sui social dove il pubblico ha accusato la ballerina di aver in quale modo spinto la performance della figlia. “In passato c’erano altri allievi della mamma, ora tocca a me perché sono brava”, aveva assicurato Brenda.