"L'ignorante afferma, il colto dubita, il saggio pensa". Il profilo di coppia di Amadeus e Giovanna Civitillo cita Aristotele. Il dibattito su Sanremo si sposta sulle frecciatine mascherate dai meme e dalle citazioni, come si vede fare sulle bacheche della gente comune. All'indomani del giorno più caldo per Amedeo Sebastiani, arriva una replica a tutto quello che è accaduto nelle ultime 24 ore. Dopo il tweet del ministro Dario Franceschini in cui sostanzialmente afferma che non ci può essere nessun Festival di Sanremo con il pubblico, il conduttore avrebbe minacciato di mollare tutto ma nessuna reazione ufficiale è arrivata fino a quella di questa mattina.

Una citazione social, un'immagine di quella presa dalle infinite liste di aforismi. Questa, per adesso, è la prima reazione di Amadeus. Un po' pochino, forse, ma comunque abbastanza per capire che non sono state ore semplici da gestire.