Sanremo 2022, a che ora finiranno le 5 serate del Festival A poco più di due mesi dall’inizio di Sanremo, Rai Pubblicità ha reso noti gli orari di apertura e chiusura delle cinque serate del Festival.

A cura di Andrea Parrella

Amadeus a Sanremo 2021

Il primo atto del Festival di Sanremo 2022 sarà la serata di Sanremo Giovani 2021, prevista per il prossimo 15 dicembre (quii nomi dei finalisti). In quell'occasione, oltre ai nomi dei due vincitori che parteciperanno alla gara dei Big, Amadeus annuncerà i 22 artisti del prossimo Festival. Ma nell'attesa di sapere chi ci sarà nel cast, c'è una risposta alla domanda che ogni anno imperversa prima di ogni serata: a che ora termineranno le cinque serate del Festival?

Ad aiutarci nel capire fino a che ora Amadeus tratterrà gli spettatori dell'Ariston e di Rai1 davanti alla Tv, ci viene in soccorso il documento reso noto da Rai Pubblicità per la raccolta relativa a Sanremo 2022. Nel documento, che ripercorre il Sanremo dello scorso anno in termini di numeri e percentuali, ascolti e l'interesse da parte delle diverse fasce anagrafiche, sono indicati nel dettaglio dei break pubblicitari di ogni singola serata e, contestualmente, l'orario di inizio e di fine delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022.

Chiusura all'1.20, la finale termina alle 2

Ognuna delle cinque serate di Sanremo, di scena dall'1 al 5 febbraio 2022, sarà preceduta dall'anteprima, in onda dalle 20.30 alle 20.45. L'inizio di ogni serata del Festival è previsto per le 20.50, mentre la durata delle singole serate sarà variabile. Le prime quattro, stando ai listini, termineranno all'1.20, mentre la serata finale del sabato durerà 40 minuti in più circa, con la chiusura prevista alle ore 2.00.

Quote rosa a Sanremo, il parere di Amadeus

Il Festival di Sanremo Negli ultimi giorni, intanto, Amadeus ha avuto a che fare con il primo argomento di dibattito, relativo alla richiesta da parte del presidente Fimi Enzo Mazza di prevedere un cast di Sanremo composto al 50% da donne. Sul tema quote rosa il direttore artistico e conduttore per la terza volta consecutiva si è espresso in modo chiaro: "Con grande rispetto non sono d'accordo: non ho mai scelto una canzone in base al sesso dell'artista, sarebbe un grave errore, scelgo la canzone in base alla bellezza". Amadeus è intervenuto così in un panel della Milano Music Week, in merito alla proposta lanciata dalla Fimi. "Ci sono sempre presenze femminili importanti perché hanno brani forti. Ma non vedo perché devo dare una quota alle donne, sarebbe quasi offensivo nei loro confronti. La musica è arte, e nell'arte non puoi creare zone prestabilite".