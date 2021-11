Amadeus: “A Sanremo 2022 niente quote rosa, sono offensive per le donne” Sanremo 2022 si avvicina e Amadeus risponde alle prime domande sulla struttura del Festival. Tra le dichiarazioni più divisive quella sulla presenza di quote rosa: “Sono offensive per le donne” dichiara il conduttore e direttore artistico.

A cura di Ilaria Costabile

Sanremo 2022 si avvicina e, di conseguenza, sono sempre di più le occasioni in cui si parla del Festival ormai imminente. Durante la Milano Music Week, quindi, è intervenuto Amadeus, alla sua terza conduzione consecutiva, parlando ci come strutturerà questo nuovo appuntamento con la canzone italiana. Già dalle prime dichiarazioni, però, non sono mancate polemiche in merito ad una annosa questione relativa alla presenza di donne nel cast dei cantanti in gara.

Amadeus contrario alle quote rosa

Tra le domande più gettonate, come sempre, c'è quella che riguarda la composizione del parterre di artisti che si contenderanno il titolo di vincitore o vincitrice del Festival della canzone italiana. Al conduttore e direttore artistico, quindi, si chiede se nell'edizione 2022 del Festival sono previste le cosiddette quote rosa: "Con grande rispetto non sono d'accordo: non ho mai scelto una canzone in base al sesso dell'artista, sarebbe un grave errore, scelgo la canzone in base alla bellezza". Amadeus è intervenuto in un panel della Milano Music Week, in merito alla proposta lanciata dalla Fimi. "Ci sono sempre presenze femminili importanti perché hanno brani forti. Ma non vedo perché devo dare una quota alle donne, sarebbe quasi offensivo nei loro confronti. La musica è arte, e nell'arte non puoi creare zone prestabilite"

Le voci sulla co-conduzione

Tra i tanti rumors avvicendatisi in questi mesi ci sono anche quelli che riguardano la conduzione delle varie serate che compongono il Festival. Tra i tanti, quello più insistente, vede Alessia Marcuzzi affiancare il conduttore di Rai1 che, quindi, risponde in questi termini: "Non posso né confermare né smentire, ma ben vengano i rumors. Ci sono rumors che sorprendono persino me, ci sono notizie incredibili, liste in cui tre o quattro nomi sono giusti, gli altri sbagliati, ma giusto che sia così – ha aggiunto Amadeus –. Sanremo è questo, bisogna accettarlo. Magari tra i tanti rumors ti vengono in mente nomi che non avevi ipotizzato