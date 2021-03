Con dieci partecipazioni al Festival di Sanremo e tre vittorie conquistate, Iva Zanicchi è uno dei capisaldi della kermesse musicale. Ospiti della seconda serata dell'edizione 2021, mercoledì 3 marzo saliranno sul palco tre grandi big che ne hanno fatto la storia, Marcella Bella, Fausto Leali e Gigliola Cinquetti. Manca all'appello Iva Zanicchi, che ha scelto di non partecipare a Sanremo per un motivo ben preciso.

in foto: (in foto: Iva Zanicchi al Festiva di Sanremo 1967, La Presse)

Iva Zanicchi spiega perché non sarà a Sanremo 2021

Raggiunta dal Fatto Quotidiano, la cantante ha spiegato di non aver rifiutato l'invito, ma di essere stata costretta a dire di no al Festival per via del Coronavirus, che ha contratto lo scorso novembre: "Non ho rifiutato il Festival, ci mancherebbe", racconta. "Sa che ho avuto il Coronavirus no? Ecco, facendo gli esami hanno riscontrati ancora uno strascico di polmonite interstiziale, anche se leggera, con una lieve tracheite. Mi hanno sconsigliato di andare a cantare. A malincuore, allora, non sono potuta andare. Non è facile rinunciare al Festival anche se, le dico la verità, avrei preferito uno spazio diverso. Credo di meritarmelo anche". Iva Zanicchi, che quest'anno festeggia i 55 anni di carriera, non esclude un ritorno sul palco in futuro: "Non mi candido da due anni, anche se l'idea di andare in gara mi piace ancora molto". E ha aggiunto: "Sanremo può essere ancora oggi un’occasione meravigliosa, se hai un prodotto valido. Se non ce l’hai, è inutile andarci. Io ultimamente non l’ho avuto, il prodotto valido. Se il prossimo anno riuscissi a trovarlo, nonostante l’età, ci tornerei volentieri a Sanremo. Credo che un cantante non abbia età".

in foto: (in foto: Iva Zanicchi al Festiva di Sanremo 1966, La Presse)

Iva Zanicchi sarà opinionista all'Isola dei Famosi

Ma non si fermano gli impegni in tv per la cantante che, tra l'altro, durante la prima serata del Festival era ospite su Rete 4 a Fuori dal Coro, per mostrare la sua solidarietà ai lavoratori del mondo dello spettacolo. Su Sanremo commenta: "Vedere il teatro senza pubblico fa male, è stato un colpo al cuore: ieri sera mancava il calore della platea". Ma nel frattempo fra pochi giorni per Iva Zanicchi sarà tempo di un impegno fisso in tv, quello con l'Isola dei Famosi di Ilary Blasi dove la cantante è stata confermata nei panni di opinionista al fianco di Elettra Lamborghini.