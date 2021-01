Mancano due mesi al Festival di Sanremo, che si terrà dal 2 al 6 marzo prossimo, e si stanno delineando sempre di più le strategie per far sì che il principale evento musicale italiano dell'anno si tenga nelle condizioni migliori possibili. Il Covid, infatti, segna ancora le giornate degli italiani e sono tante le domande su come fare per gestire l'arrivo in riviera di migliaia di persone, cercando di mantenere tutto in sicurezza.

Incontro Rai, Festival, commercianti

Riviera24 ha scritto di un incontro tra sindaco, albergatori, commercianti e vertici Rai per discutere le migliori strategie per non penalizzare troppo la città. Benché, ovviamente, tutte le bocche siano cucite, anche perché il panorama evolve giorno dopo giorno, pare che il vertice sia servito soprattutto per rassicurare le categorie dei commercianti, colpiti dalle restrizioni della pandemia e che sperano in Sanremo per vedere una ripresa delle attività. Le polemiche avevano cominciato a rincorrersi quando l'idea del pubblico dell'Ariston ospitato in una bolla su una nave da crociera era diventata più di un'ipotesi.

Confermati alberghi per cantanti e staff

Un'idea che ha preoccupato i commercianti ai quali, continua il sito ligure, è stato confermato che potrebbe succedere di spostare il pubblico sulla nave, spiegando, però, che non si tratterebbe di lasciare la città vuota: "Rai, nell’incontro di questa sera avvenuto in videoconferenza, si sarebbe impegnata a confermare le prenotazioni nelle strutture alberghiere per staff, cantanti e addetti ai lavori" si legge sul sito del giornale che riporta le preoccupazioni dell'Amministrazione per quanto riguarda l'economia del territorio.

La gestione degli eventi collaterali di Sanremo 2021

Quello che c'è da capire, adesso, a parte l'accoglienza dei cantanti e degli staff nelle strutture cittadine, come accaduto negli anni scorsi è la gestione di tutto quello che ruota intorno al festival, come gli eventi collaterali, dalla gestione della sicurezza di un eventuale red carpet al palco in piazza Colombo. Il Festival è in divenire e nelle prossime settimane si attendono maggiori informazioni sulla non semplice logistica sanremese.