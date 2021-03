Ornella Vanoni partecipa a Sanremo 2021 durante la serata finale, quella al termine della quale sarà incoronato il vincitore. La cantante è salita sul palco voluta dal conduttore Amadeus che aveva annunciato la sua partecipazione al Festival durante la serata finale. Un omaggio alla straordinaria carriera della cantante che in più occasione ha partecipato al Festival tra i Big in gara. Sul palco Ornella ha portato un medley delle sue canzoni più famose, “Una ragione di più”, “La musica è finita”, “Mi sono innamorato” e “Domani è un altro giorno”. Al termine della sua prima esibizione, la cantante si è rivolta all’orchestra per ringraziare i musicisti dell’impegno profuso durante questi giorni sanremesi: “Forse è meglio che ci siano loro in sala rispetto al pubblico, perché ne capiscono di più”. Una frase che ha già scatenato centinaia di commenti sui social network tra gli spettatori del concorso.

Ornella Vanoni a Sanremo con Francesco Gabbani

Ornella Vanoni è salita sul palco del Festival insieme a Francesco Gabbani, vincitore di Sanremo nel 2017 nella categoria Big e nel 2016 tra le Nuove Proposte. Gabbani ha accompagnato Ornella Vanoni al piano nella canzone “Un sorriso dentro al pianto”.

Il siparietto con Giuliano Sangiorgi che ha fatto il giro della rete

Arrivata a Sanremo per partecipare al Festival, Ornella ha già fatto parlare di sé per un simpaticissimo siparietto che ha avuto per protagonista Giuliano Sangiorgi. Il leader dei Negramaro è entrato nella camera di hotel della cantante e, inginocchiandosi di fronte a lei, le ha cantato “Arcobaleno”, il brano scritto per lei in occasione del cinquantesimo album della cantante intitolato “Unica”. Il video della gag è diventato virale sui social. Migliaia i commenti postati sotto il filmato, compresi quelli delle colleghe di Ornella Vanoni e Sangiorgi, Giorgia e Syria.