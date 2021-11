Sangiovanni svela un aneddoto sulle bestemmie ad Amici: “È successo, se scappa non ti eliminano” Ospite di un episodio di Muschio Selvaggio con Fedez e Luis Sal, Sangiovanni ha svelato alcuni retroscena e aneddoti sulla sua partecipazione ad Amici 20. Rispondendo alle curiosità dei conduttori, il cantante ha raccontato che nel talent di Maria De Filippi se un allievo bestemmia non viene immediatamente eliminato: “È successo, se scappa non ti eliminano”.

A cura di Elisabetta Murina

Si è classificato secondo nella scorsa edizione di Amici, dopo la ballerina Giulia Stabile (sua attuale fidanzata). Ha vinto nella categoria canto e nell'ultimo anno, con le sue hit e il suo stile inconfondibile, ha riscosso un enorme successo. Ospite di un episodio di Muschio Selvaggio con Fedez e Luis Sal, Sangiovanni (pseudonimo di Giovanni Pietro Damian) ha svelato alcuni retroscena e aneddoti della sua partecipazione al talent di Maria De Filippi, che è stato il trampolino di lancio di una strada ancora tutta da percorrere (potrebbe diventare anche il protagonista di una serie tv)

Le rivelazioni di Sangiovanni sulle bestemmie ad Amici

Ai microfoni del podcast Muschio Selvaggio, Sangiovanni ha risposto alle curiosità di Fedez e Luis Sal sulla vita nella scuola di Amici. Nello specifico, i due conduttori erano curiosi di sapere qualcosa in più sul regolamento che gli allievi sono tenuti a rispettare nel talent. E così, a un certo punto della chiacchierata, Fedez chiede: "Ad Amici se bestemmi ti eliminano?". Il giovane cantante risponde con un secco "No", lasciando tutti stupiti, probabilmente perché in altri programmi televisivi, come ad esempio il Grande Fratello, se un concorrente si lascia scappare una bestemmia viene immediatamente squalificato. Nella scuola di Amici, invece, stando alle parole di Sangiovanni, non funziona allo stesso modo.

Luis Sal, Sangiovanni e Fedez nell’episodio di Muschio Selvaggio

Perché ad Amici non ci sono squalifiche per bestemmie

Dopo questa inaspettata rivelazione, Sangiovanni prosegue raccontando un aneddoto della sua edizione di Amici e spiegando cosa succede quando un allievo bestemmia. Il cantante di Malibù fa riferimento a un ragazzo (di cui non fa il nome) che, entrato con una sfida, ha confessato di avere "un problema con le bestemmie" e di come non sia mai stato ammonito per questo motivo: