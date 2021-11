Sabrina Salerno e Samuel Peron a Ballando con le Stelle: “Prima un disastro, ora ci confidiamo” Sabrina Salerno parla del rapporto con Samuel Peron, suo compagno nello show di Milly Carlucci, che è partito con il piede sbagliato ma che poi ha trovato la giusta direzione: “Ora ci raccontiamo anche le cose più profonde”.

A cura di Elisabetta Murina

Sul palco, Sabina Salerno ci è sempre salita da sola e il più delle volte con un microfono in mano. A Ballando con le Stelle 2021, invece, lo fa in coppia con Samuel Peron e si sta "mettendo in discussione" un passo di danza dopo l'altro. In un'intervista al settimanale Oggi, la cantante (ora anche ballerina) parla del rapporto con il suo compagno nello show di Milly Carlucci, che è partito con il piede sbagliato ma che poi ha trovato la giusta direzione.

Il legame tra Sabrina Salerno e Samuel Peron

La coppia Salerno-Peron, puntata dopo puntata, sta ricevendo l'apprezzamento del pubblico e dei giudici di Ballando con le Stelle 2021. Sulla pista da ballo i due mostrano una bella intesa, ma la showgirl racconta che è stato difficile costruirla: "Non è stato facile affidarmi a lui, perché io sono abituata a stare sul palco da sola". Nonostante le fatiche iniziali nell'entrare in sintonia uno con l'altra, ora tra loro c'è un legame artistico e umano che va oltre lo show: "Ora ci vediamo anche fuori, ci confidiamo, ci siamo raccontati anche le cose più profonde".

Sabrina Salerno e Samuel Peron a Ballando con le Stelle

L'inizio burrascoso della coppia Salerno-Peron a Ballando con le Stelle

Anche se ora hanno instaurato una bella amicizia, Sabrina Salerno svela che nelle prime puntate di Ballando con le Stelle 2021 ha avuto parecchi dubbi sul suo compagno, tanto che ha pensato di aver fatto la scelta sbagliata a intraprendere questo percorso:

