Il serale di Amici 2021 partirà sabato 20 marzo su Canale 5 e prima ospite di questa edizione sarà Sabrina Ferilli. L'attrice, che nelle precedenti edizioni ha già avuto un ruolo nel programma come giudice, sarà il volto della puntata che dà il via a questa nuova edizione del talent, giunto al suo ventesimo anno di vita. Intervistata da Sorrisi e Canzoni, Ferilli ha parlato del rapporto speciale che la lega a Maria De Filippi. Rapporto che, non a caso, l'ha portata anche ad essere tra i giudici dell'ultima edizione di Tu Sì Que Vales:

Ogni tanto si diverte a provocare. Lei è il mio Masaniello della tv. Non si ferma, è coraggiosa e ha una devozione al suo lavoro che è simile alla mia […[ Mi divertivo tanto io e sicuramente si divertiva tanto anche Maria. Con me è molto dispettosa, e quello che si vedeva era spesso tutto quello che succedeva dietro le quinte o negli spazi pubblicitari.

L'ospitata ad Amici sarà per Sabrina Ferilli anche occasione per lanciare Svegliati amore mio, la fiction di cui è protagonista in partenza su Canale 5 mercoledì 24 marzo.

Le squadre del serale di Amici

Intanto il serale di Amici prende forma e quest'anno la struttura del programma prevede la suddivisione della classe in tre squadre, rispettivamente capitanate da due professori della scuola, contando proprio sulle dinamiche nate dal dissenso tra vari prof quest'anno. La prima squadra sarà capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è formata da Tommaso, Sangiovanni, Deddy, Serena, Esa, Leonardo, Enula. Il secondo team, affidato ad Arisa e Lorella Cuccarini, è composto da Gaia, Ibla, Raffaele, Tancredi, Alessandro, Martina e Rosa. Il terzo gruppo, diretto da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, ha, al proprio interno, Aka7even, Giulia e Samuele.

La giuria del serale di Amici

Come sempre elemento fondamentale sarà la giuria, quest'anno composta da tre giudici esterni di cui non sono stati ancora svelati i nomi. Escluso che tra loro possa esserci Sabrina Ferilli, circolano diverse ipotesi tra cui Michele Bravi, Loredana Bertè e Miguel Bosè.