Sabrina Ferilli ospite della prima puntata di Amici 2021, parlando della sua fiction in arrivo su canale 5, dal titolo Svegliati amore mio, ha ironizzato con Stefano De Martino: "Stasera ci hanno preso di petto con i parrucchieri", facendo riferimento alla gag di Pio e Amedeo sul gossip di Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese, noto hair stylist di Milano e futuro padre della piccola Luna.

Lo sketch di Pio e Amedeo

Pio e Amedeo, pronti a sbarcare su canale 5 con il loro show Felicissima sera, avevano preso in giro Stefano De Martino facendogli gli auguri per il secondo figlio in arrivo. Pio ha bloccato Amedeo e ridendo gli ha precisato che il bambino non era del ballerino di Amici, al che la risposta ironica: "Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia? Belén se li prende tutti uguali, non capisco. Lei li prende li attacca alle orecchie e si fidanza. Come l'hai presa? Tutto a posto? Come si chiama? Antonio Spinacina? Ma state in buoni rapporti? Lo conosco, è un bravo ragazzo, fa il parrucchiere. No dico, dal parrucchiere si doveva… E lo shampoo non glielo potevi fare pure tu".

Intanto Belén aveva la tv spenta

Nel frattempo Belén Rodriguez era a casa con Santiago e il suo compagno Antonino e non ha condiviso nemmeno una story su Amici di Maria De Fippi 20, cosa che di solito fa quando ci sono i programmi della nota conduttrice in tv. Da appassionata di C'è posta per te, Belén è diventata improvvisamente disinteressata ad Amici e ieri sera ha giustamente scelto di trascorrere la serata con suo figlio. Le stories su Instagram mostrano la showgirl con il piccolo Santi sul lettone di casa mentre ascoltano i battiti della piccola Luna e scherzano sulle prime parole che la bambina avrebbe sussurrato dalla pancia. "Ma tu sei un attore!" ha detto Belen al primogenito, che si divertiva a inventare dei dialoghi con la sorellina. Un bel modo per tergiversare mentre in tv e sul web si parlava solo di lei.