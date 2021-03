Pio e Amedeo sono stati gli ospiti della prima puntata del serale di Amici 2021, andata in onda sabato 20 marzo. I due comici hanno fatto un importante annuncio. Presto, infatti, andrà in onda su Canale5 il loro programma in prima serata. Se ne parla ormai da tantissimi mesi e, dunque, sono felici che finalmente il progetto si sia concretizzato. Non sono mancate le battute al vetriolo, soprattutto su Stefano De Martino.

La battuta su Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese

Dopo avere ironizzato su Rudy Zerbi che non si schioda dalla poltrona di Amici e avere fatto gli auguri a Stash Fiordispino che è diventato papà, hanno urlato entusiasti: "Facciamo un applauso a Stefano De Martino. Tanti auguri ancora che diventa di nuovo papà. Finalmente un fratellino per Santiago". Poi hanno proseguito ironizzando sulla relazione tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, da cui la showgirl aspetta una figlia:

"Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia? Belén se li prende tutti uguali, non capisco. Lei li prende li attacca alle orecchie e si fidanza. Come l'hai presa? Tutto a posto? Come si chiama? Antonio Spinacina? Ma state in buoni rapporti? Lo conosco, è un bravo ragazzo, fa il parrucchiere. No dico, dal parrucchiere si doveva… E lo shampoo non glielo potevi fare pure tu".

La reazione di Stefano De Martino

Stefano De Martino ha preferito non esporsi. Ha replicato con diplomazia: "È un lavoro non ridere alle loro battute perché se io rido troppo rischio di offendere qualcuno, ma mi fanno ridere. Se rido poco si offendono loro". Pio e Amedeo si sono complimentati per la sua reazione elegante: "L'hai presa in maniera sportiva, bravo". Poi hanno annunciato che dal 16 aprile arriverà su Canale5 il loro programma "Felicissima sera".

Dal 16 aprile su Canale5 arriva Felicissima sera

I due comici hanno annunciato: "Il 16 aprile partirà il nostro primo programma su Canale5 Felicissima sera" e hanno chiarito che nel loro programma non faranno sconti a nessuno: "Fino a due anni fa potevamo dire quanto fa schifo Rudy Zerbi, quanto è brutto Rudy Zerbi, senza che nessuno ci attaccasse. Non si può dire più niente perché ci sono un casino di associazioni". Quindi hanno concluso: