Sabina Guzzanti tra le possibili concorrenti di Ballando con le Stelle 2021

Continua il toto-concorrenti di Ballando con le stelle 2021. La prossima edizione partirà il 16 ottobre e il cast è in via di definizione. Dopo le voci sulla possibile partecipazione di Federico Fashion Style e dopo quella dell'ex leader dei Bluvertigo, Morgan, il nome nuovo è quello di Sabina Guzzanti. L'indiscrezione, anticipata da TvBlog, contribuisce ad arricchire la curiosità per la formazione del cast della prossima stagione dello show condotto da Milly Carlucci.

Sabina Guzzanti nuova concorrente di Ballando con le stelle

Figlia del giornalista Paolo Guzzanti e di Germana Antonucci, sorella maggiore di Corrado Guzzanti e di Caterina Guzzanti, diplomata all'Accademia nazionale d'arte drammatica, nel 1985, Sabina Guzzanti è parte integrante della storia della nostra televisione. La parte probabilmente più corrosiva e satirica, la parte anche più controversa con le numerose polemiche – e in alcuni casi vere e proprie censure – che i suoi lavori e le sue produzioni hanno attirato. Manca dalla televisione pubblica da tre anni, quando ha partecipato a La Tv delle Ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018. Viene dal successo del suo primo romanzo, 2119. La disfatta dei Sapiens edito da Harper Collins Italia.

Ballando con le stelle 2021: tutte le anticipazioni

Giorno dopo giorno, nuovi tasselli vanno ad aggiungersi al mosaico della produzione di Ballando con le stelle 2021. Conoscendo Milly Carlucci, ogni anno si spinge l'asticella dello spettacolo verso l'alto tenendo sempre ben presente qual è lo spirito del tempo, quali sono le tendenze e dove c'è possibilità di creare qualcosa che alimenti la curiosità di più target e più fasce d'età. I nomi che circolano – Federico Fashion Style, Morgan e Sabina Guzzanti – sono nomi buoni per tre tipologie differenti di spettatori. In particolare, quello di Sabina Guzzanti è un nome sorprendente perché sarebbe la prima volta in assoluto che l'attrice prova a misurarsi con un progetto di questo tipo.