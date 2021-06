Sono settimane che i fan di Amici si interrogano sul rapporto tra Deddy e Rosa Di Grazia, cantautore e ballerina del talent show condotto da Maria De Filippi. Una volta andata in onda la finale, i due non sono stati più visti insieme. Rosa ha smesso di parlare pubblicamente di quella relazione e Deddy, in un’intervista a Verissimo, ne aveva parlato al passato, come se si trattasse di un legame già finito. A spiegare il motivo di questo silenzio, a distanza di settimana, è la ballerina.

La battuta con Martina Miliddi: “Domande originali”

Che l’attenzione legata alla sua storia con Deddy non si sia spenta Rosa lo ha scoperto nel corso di una diretta Instagram con Martina. Dopo avere ricevuto un numero spropositato di domande avanzate da utenti che le chiedevano di chiarire il rapporto con il cantautore, la ballerina si è lasciata andare a una battuta: “Originali queste domande, sembrano tutte uguali!”.

Rosa Di Grazia: “Affronterò questo argomento in prima persona”

Poco più tardi, con un messaggio postato su Instagram, la ballerina ha tentato di chiarire (non riuscendoci pienamente) i motivi del suo silenzio: “Il mio deviare determinati argomento, sebbene leciti, è legato al fatto che preferisco affrontarli in prima persona a tempo debito. Sono qui per parlare di me e condividere insieme a voi il mio mondo, il mio sogno e ciò che di bello il futuro mi riserva”. Deddy, invece, si è chiuso in un ostinato silenzio. Il cantautore sta lasciando spazio solo alla musica e alla voglia du sfruttare al massimo l’occasione che Amici gli ha offerto. Non ha più speso una sola parola sul rapporto con la fidanzata conosciuta nella scuola di Amici. Ma è chiaro che, a differenza di Giulia Stabile e Sangiovanni, tra Rosa e Deddy è finita. Ancora sconosciuti i motivi che li hanno spinti ad allontanarsi.