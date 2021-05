Roberto Bolle premiato dal Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella ha consegnato oggi al Quirinale l'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" al ballerino, così come riferisce una nota del Quirinale. La premiazione arriva a poche ore dall'esibizione di Roberto Bolle per il presidente della Repubblica in occasione del 75′ anniversario della nascita della Repubblica. Un concerto, con l'Orchestra di Santa Cecilia e Roberto Bolle che danza Vivaldi, una cerimonia ufficiale e un discorso agli italiani.

La diretta su Rai1

Il tutto avverrà martedì 1 giugno, quando Rai1 proporrà alle 18.25 la diretta dal Palazzo del Quirinale del tradizionale Concerto alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sul podio ci sarà Jakub Hrůša a dirigere l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in brani di compositori stranieri dedicati all’Italia.

in foto: Frida Bollani con il padre Stefano

Frida Bollani canta davanti a Mattarella

Nonostante le misure anti Covid, i festeggiamenti per la Festa della Repubblica saranno anche il segnale di una lieve forma di riapertura. Il 2 giugno Mattarella sarà all'Altare della Patria per la deposizione della corona d'alloro al Milite ignoto, ma non si terrà la sfilata dei Fori imperiali, simboleggiata anche quest'anno dal solo sfilare delle Frecce tricolori nel cielo della capitale. Nel pomeriggio, accadde anche lo scorso anno, i Giardini del Quirinale non saranno aperti alla visita dei cittadini, per rispetto delle norme di sicurezza. Tuttavia alle 19, con un evento che verrà trasmesso su Rai1, Mattarella terrà un discorso di fronte alle cariche dello Stato e a numerosi studenti delle scuole. Il presidente verrà introdotto da Cesare Bocci e dalla voce di Frida Bollani, mentre al contempo sarà proiettato un filmato realizzato da Rai cultura, poi Mattarella ricorderà agli italiani le tappe fondamentali dei 75 anni della Repubblica.