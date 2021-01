Roberta Termali, madre di Andrea Zenga, attacca l’ex compagno Walter, campione di calcio. Non intende parlare della loro storia d’amore finita ormai anni fa. Quel legame non le interessa più. Le dispiace, invece, che l’uomo non abbia un rapporto con i suoi figli, Nicky e Andrea, concorrente del Grande Fratello Vip. Intervistata dal settimanale Chi, la donna dichiara: “Ci tengo a specificare molto chiaramente, a scanso di ogni equivoco, che non voglio parlare di Walter, perché non lo sento da tempo e lui potrebbe dirmi ‘fatti i fatti tuoi’. E lo stesso deve valere per lui nei miei confronti. Appartiene a una vita che non c’è più. Sono 24 anni che ci siamo lasciati”.

Il rapporto tra Walter Zenga e i figli Andrea e Nicky

Roberta sostiene che a soffrire di più sarebbe stato Nicky, fratello maggiore di Andrea: “Non ho nulla da dire, se non che Walter dovrebbe chiedere scusa per primo a Niki: lo dice anche Andrea, lo ha sottolineato anche nella Casa, perché Niki ha sofferto di più e ha protetto Andrea che era più piccolo. Niki lavora in un’azienda, ‘si fa il mazzo’; Andrea prima del GfVip faceva l’agente immobiliare. Il padre, il loro padre, non c’era”. Ma la donna specifica che non andrà in giro nelle trasmissioni televisive a raccontare i fatti privati della loro famiglia: “Posso assicurarvi che non mi vedrete in giro per altre trasmissioni a spiattellare i fatti di casa nostra, a differenza di quanto fanno altri. L’ho trovato davvero ingiusto”.

Roberta Termali: “Difenderò i miei figli”

“Spero che il mio punto di vista sia chiaro. Non c’è da ricordare storie d’amore che sono finite, bene o male non importa: qui si tratta di rapporti umani, di sofferenza del cuore”, dichiara ancora la donna che conclude, “Da madre non posso dire altro che: guai a chi fa soffrire i miei figli! Io sono una tigre, mi butterei nel fuoco per loro”.