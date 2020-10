Lo speciale di Rai2 dedicato a Chiara Ferragni, con la messa in onda del documentario Unposted e un'intervista dell'imprenditrice con Simona Ventura, si sposta di una settimana. Il programma slitta a lunedì 12 ottobre, esattamente sette giorni dopo la data inizialmente prevista. Al posto dell'evento, Lunedì 5 andrà in onda Seconda Linea, nuovo programma d'attualità della rete condotto da Alessandro Giuli e Francesca Fagnani.

La notizia è arrivata direttamente dalla Rai in mattinata, ufficialmente per esigenze di palinsesto, pochi minuti prima che Chiara Ferragni annunciasse pubblicamente di essere incinta, con il post di una foto di suo figlio Leone che mostra l'ecografia. Non è escluso, dunque, che l'arrivo di un secondo figlio per la coppia Chiara Ferragni-Fedez possa aver influito sulla programmazione della serata.

Il documentario su Chiara Ferragni

"Chiara Ferragni Unposted" arriva su Rai2 dopo essere passato nella sezione collaterale Sconfini della Mostra di Venezia 2019, al cinema e in streaming su Amazon Prime Video. Film molto discusso, per certi versi controverso, in sala è uscito come film-evento per tre giorni, ottenendo un ottimo incasso.

Si tratta di un documentario diretto da Elisa Amoruso. Racconta la vita dell'imprenditrice analizzandone il percorso e anche la vita personale, con l'intento di analizzare come il mondo dei social network ha cambiato il mondo del business. Nel film appaiono personaggi come Maria Grazia Chiuri, Alberta Ferretti e Paris Hilton, oltre a Fedez e alla famiglia di Chiara Ferragni. La critica lo ha accolto in modo tiepido o addirittura negativo, ritenendolo una sorta di spot pubblicitario più che una vera analisi di un universo digitale in espansione e senza dubbio interessante. Sarà interessante guardare all'impatto che avrà in tv in termini di ascolti.