Regina del web, Chiara Ferragni sbarca anche in televisione nella nuova stagione Rai: a settembre andrà in fatti in onda su Rai2 il noto documentario che racconta il percorso e la carriera della più celebre influencer italiana. Come annunciato in occasione dei palinsesti Rai, "Chiara Ferragni Unposted" sarà trasmesso in prima serata a settembre: una scelta destinata ad attirare i fan e una fascia di pubblico più affezionata al web che alla tv, ma che potrebbe anche far discutere per via delle opinioni contrastanti sulla fashion blogger.

Simona Ventura chiamata a introdurre Chiara Ferragni Unposted

A portare ulteriore attenzione sulla programmazione del documentario, il fatto che sarà accompagnato da un dibattito con Simona Ventura (al momento questo risulta l'unico impegno della conduttrice nella nuova stagione Rai). "Chiara Ferragni Unposted" arriva su Rai2 dopo essere passato nella sezione collaterale Sconfini della Mostra di Venezia 2019, al cinema e in streaming su Amazon Prime Video. Film molto discusso, per certi versi controverso, in sala è uscito come film-evento per tre giorni, ottenendo un ottimo incasso.

Chiara Ferragni Unposted

"Chiara Ferragni Unposted" è un film diretto da Elisa Amoruso. Racconta la vita dell'imprenditrice analizzandone il percorso e anche la vita personale, con l'intento di analizzare come il mondo dei social network ha cambiato il mondo del business. Nel film appaiono personaggi come Maria Grazia Chiuri, Alberta Ferretti e Paris Hilton, oltre a Fedez e alla famiglia di Chiara Ferragni. La critica lo ha accolto in modo tiepido o addirittura negativo, ritenendolo una sorta di spot pubblicitario più che una vera analisi di un universo digitale in espansione e senza dubbio interessante. Sarà interessante guardare all'impatto che avrà in tv in termini di ascolti.