Nel corso della puntata di Domenica In trasmessa il 31 gennaio, c'è stata una telefonata inaspettata. Renato Zero è intervenuto per salutare Ornella Vanoni. L'artista ha colto l'occasione per fare un saluto speciale a un altro pilastro della musica italiana. Stiamo parlando di Milva. La cantante, che a luglio festeggerà gli 82 anni, purtroppo dal 2013 è lontana dalle scene a causa di problemi di salute.

Renato Zero saluta Milva

Renato Zero, mentre era in collegamento telefonico con Domenica In, ha preso la parola per rivolgere un sentito saluto alla collega Milva. Ritiene che, nonostante la sua brillante carriera, non le venga dato il giusto riconoscimento: "Visto che stiamo parlando di Ornella Vanoni, che è una grandissima della musica italiana, volevo con voi esternare un saluto a Milva, che è una enorme interprete del panorama italiano ed è stata ingiustamente dimenticata. Questo non lo permettiamo. Le mandiamo un grande abbraccio". Ornella Vanoni si è unita al suo saluto e ha aggiunto: "È malata, non sta bene poverina".

Milva risponde a Renato Zero e Ornella Vanoni

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2019, Milva fece sapere che a prendersi cura di lei sono la figlia Martina e l'assistente Edith. Proprio quest'ultima ha inviato un messaggio a Mara Venier. La conduttrice lo ha letto in diretta: "Mi ha mandato un messaggio Edith che è con Milva e mi ha scritto: ‘Un saluto con affetto a tutti e due da parte di Milva, che vi sta seguendo‘". La conduttrice, emozionata, ha rimarcato tutto l'affetto che prova per l'artista: "Ti vogliamo bene Milva. Ti vogliamo molto bene, questo messaggio mi fa veramente molto, molto piacere". Anche Ornella Vanoni, che nello studio ha parlato della sua lotta contro il Covid-19, ha espresso la sua vicinanza alla cantante.