Ornella Vanoni è stata ospite della puntata di Domenica In in onda il 31 gennaio. L'artista ha partecipato al talk sulla pandemia di Covid-19. Prima si è domandata: "Perché l'Italia è presa come esempio di paese deficiente?". Poi, ha raccontato la sua esperienza con il virus. Purtroppo anche lei è stata contagiata. Era lo scorso ottobre, quando ha annunciato di essere risultata positiva.

Ornella Vanoni ha avuto il Covid-19

Ornella Vanoni ha parlato di quanto sia stata dura la battaglia contro il Covid-19. La cantante ha raccontato che anche il periodo successivo alla malattia, è risultato particolarmente complesso perché ha dovuto fare i conti con gli strascichi lasciati dal virus: "Io ho avuto il Covid. È stata una tragedia. Mi ha preso alla pancia. Ho avuto dei mal di pancia bestiali. Poi è passato e il peggio è venuto dopo. Pare che smuova delle cose. Mi si sono gonfiati tutti i linfonodi e ho avuto un blocco intestinale. Ho visto più medici io che non so chi. Dopo può lasciare degli strascichi, anche se non su tutti. E poi non è provato che se l'hai avuto non sarai più contagiato. Se farò il vaccino? Certo, assolutamente sì. Se la scienza mi mette a disposizione una cosa per non soffrire, io la prendo".

La lotta contro la depressione

Ornella Vanoni ha raccontato di assumere ancora degli psicofarmaci, tuttavia, la depressione non sarebbe più un problema che incombe sulle sue giornate. In passato, invece, lo è stato: "Non ho mai pensato di suicidarmi. Mai. Però nei periodi della depressione vivevo male. A parte che non c'è nessuno che ti sta vicino perché è dura stare vicino a un depresso. Io ho vissuto anche un anno in casa senza accendere la luce, al buio. Ho dovuto rinunciare al mio cagnolino e ho preso un gatto, che non è impegnativo. Comunque non credo tornerà più la depressione. Non ho motivo".

La sorpresa di Renato Zero e Francesco Gabbani

Renato Zero è intervenuto telefonicamente. L'artista ha spiegato di assicurarsi sempre che Ornella Vanoni si prenda cura della sua salute: "Non solo sei una grande donna, ma sei una enorme quercia che fa ombra su tutti. Noi siamo dei poveri sfigati vicino a te". La cantante ha risposto serafica: "Sfigato tu? Semmai sfigati gli altri". Anche Francesco Gabbani ha fatto una breve telefonata. Il cantante si è detto onorato di aver scritto una canzone per Ornella Vanoni. La cantante ha replicato: "Lui mi fa molto ridere, quando sono triste lo chiamo".

Ornella Vanoni triste per l'assenza del suo cagnolino

Ornella Vanoni, poco prima che l'intervista si concludesse, è diventata triste e alla conduttrice ha confidato: "Sono triste perché alla Rai non lasciano entrare i cagnolini e Ondina è rimasta a Milano e io, senza Ondina, come faccio a campare?". Mara Venier l'ha rassicurata: "Tanto in serata rientri". Quando il discorso si è spostato su Gino Paoli, Vanoni ha detto che di certo gli vuole bene ma è ormai stanca di parlare di lui: "Adoro Gino, siamo rimasti amici, ci telefoniamo. Ma ancora parlare di Gino, io non ne posso più".