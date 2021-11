Red Notice verso il record di Squid Game: è il film più visto Il film con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds è il più visto di sempre su Netflix in rapporto alla prima settimana di pubblicazione. Il film viaggia verso il record di Squid Game.

A dispetto del fatto che sia un film non esattamente indimenticabile, Red Notice viaggia di gran carriera verso il record di Squid Game ed è già diventato il film più visto di sempre in una sola settimana nella storia di Netflix. Il film – un heist movie con Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds – ha goduto anche della recente ridefinizione del conteggio degli stream per la popolare piattaforma. Dal 12 novembre, il film è stato visto complessivamente per più di 150 milioni di ore e sarebbero più di 5 milioni le famiglie statunitensi, lo riferisce SambaTv, che si sono sintonizzate con il film per almeno cinque minuti. Un risultato che è più di qualsiasi altro prodotto di Netflix e dei competitor.

Red Notice verso il sequel

Tra le principali uscite Netflix di novembre 2021, Red Notice è la storia che intreccia i destini di John Hartley (Dwayne Johnson), il più grande profiler dell'FBI, di Nolan Booth (Ryan Reynolds), il più grande ladro di opere d'arte e di una donna nota come "L'Alfiere" (Gal Gadot), misteriosa ladra che contende a Booth il suo primato. Diretto da Rawson Marshall Thurber, che con Dwayne Johnson ha già lavorato in "Una spia e mezzo" e "Skyscraper", Red Notice si conclude con un finale tutto sommato aperto che potrebbe tranquillamente proiettarsi in un sequel. Considerati i numeri, le produzioni interessate potrebbero già farci un pensierino.

Dwayne Johnson padrone assoluto di Netflix

Ma non si ferma qua lo strapotere di Dwayne Johnson su Netflix. La scorsa settimana è stato rilasciato sulla piattaforma anche "Jumanji: The Next Level", reboot del celebre film con Robin Williams, che ha velocemente raggiunto il secondo posto in classifica nei principali paesi in cui il servizio è disponibile, anche in Italia dove attualmente però occupa la quinta posizione. Al momento in cui scriviamo infatti il podio è composto da Red Notice, saldamente ancorato al primo posto ormai sin dal giorno d'uscita, dalla terza e ultima stagione di Narcos: Messico e, al terzo posto, dai nuovi episodi di Dynasty.