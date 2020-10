Raimondo Todaro finisce in lacrime, abbracciato da Elisa Isoardi, dopo aver ballato il valzer con lei a Ballando con le Stelle. Era cominciata con un bacio ed è finita tra le lacrime. Grande emozione per la coppia, sempre più in sintonia e grande candidata a trionfare in questa edizione.

Il valzer di Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi hanno ballato un valzer sulle note de La Cura di Franco Battiato. E sono stati applausi a scena aperta. Alla fine dell'esibizione, Raimondo Todaro scoppia in lacrime e nasconde lo sguardo dietro Elisa Isoardi. Carolyn Smith ha applaudito: "Quanta verità che c'è dietro questa unione". Anche Guillermo Mariotto ha apprezzato: "La Isoardi ha la luce negli occhi. Quello che lei porta è la bella Italia. L'inizio è un lago di sangue con quel bellissimo vestito rosso. Tutto bello, tutto molto bello". E Selvaggia Lucarelli invece: "Elisa è con un Raimondo a metà, hanno fatto una cosa molto furba". La coppia ha guadagnato 36 punti.

Il bacio tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi

La coppia si è presentata alla terza puntata di Ballando con le stelle con un bacio. Era la felicità di Raimondo Todaro, dopo il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Il ballerino è riuscito a essere in forma per la puntata di questa sera, così Raimondo Todaro ha baciato con passione sulla guancia la sua dama, Elisa Isoardi: "Sto molto bene adesso, sono pronto a ricominciare". Sembra sia scoppiata la passione tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. L'intesa tra i due è palpabile, ma lei sulle pagine del settimanale "Chi" ha smentito a metà il flirt: "Se succederà, sarà dopo Ballando. Raimondo è un insegnante serio, responsabile e rispettoso e la stessa cosa vale per me come allieva. Poi non escludo niente a priori, ma ‘se', sarà dopo Ballando, per ora abbiamo cuore, mente e corpo solo per il ballo."