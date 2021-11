Raffaella Fico si vanta di un enorme anello di diamanti, Signorini: “Il mio l’ho comprato da solo” Alfonso Signorini al GF Vip si è soffermato sull’enorme anello di diamanti di Raffaella Fico in studio, alludendo fosse un anello di fidanzamento del nuovo compagno Piero Neri. “Anche il tuo è molto bello” gli dice lei, mentre il conduttore tuona: “Sì ma il mio me lo sono pagato da solo”.

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2021 di venerdì 19 novembre Alfonso Signorini si è soffermato sull'enorme anello di diamanti di Raffaella Fico, alludendo fosse un anello di fidanzamento del nuovo compagno Piero Neri. La showgirl fintamente imbarazzata ha mostrato la compiacenza per il gesto del fidanzato: "Per fortuna non sono tutti come Gianmaria Antinolfi!" ha esclamato, facendo riferimento al discorso fatto da Soleil Sorge poco prima. La ex ragazza del concorrente napoletano aveva lamentato infatti di essere stata imbambolata dalle sue chiacchiere appena conosciuto, per poi scoprire che nemmeno nei regali era risultato galante: "Vanta la business class e fa i regali presi all'outlet!".

La frecciatina di Signorini a Raffaella Fico

Raffaella Fico si era allacciata a questa surreale mancanza di galanteria per rimarcare la "generosità" dell'imprenditore che da qualche mese le ha riempito la vita e le dita. Passato il prezioso dono a Signorini, la napoletana ha mostrato l'anello del conduttore, con il quale aveva fatto uno scambio ironico. "Anche il tuo anello è molto bello" gli dice lei, "Sì ma il mio l'ho comprato da solo", tuona lui sottolineando con la penna rossa l'autonomia economica che l'ha portato per mano a gratificarsi da solo.

Terzo anello di fidanzamento dopo quelli di Moggi e Tozzi

Alfonso Signorini ha poi ironizzato con la Fico in merito alle 100 rose rosse ricevute da Piero: “Le rose erano molto belle e profumate, però adesso si sono appassite, ne vorrei delle altre” e lei subito “Nessun problema amore, gli dirò di fartene recapitare della altre". Irresistibile il commento a caldo della Bruganelli: "Ma che te ne fai di altre rose, fatti regalare anche tu un anello!". Questo, tra l'altro è almeno il terzo anello di fidanzamento che la Fico sfoggia in pubblico: prima lo avevano preceduto quello di Alessandro Moggi e Gianluca Tozzi, rispettivamente del 2016 e 2014.

