Raffaella Fico al GfVip, volano già scintille con Mario Balotelli: “Pure ora rompete le pa…” Nella prima puntata del Grande Fratello Vip 2021 stato subito un “pronti, via”: Raffaella Fico nella clip di presentazione ha spiegato che Mario Balotelli potrebbe fare molto di più come padre per Pia. Il calciatore risponde subito su Instagram: “Anche adesso che sono in Turchia dovete punzecchiare. Che palle!”.

Qualcosa ci dice che Mario Balotelli sarà un grande protagonista (passivo) anche di questa edizione appena partita del Grande Fratello Vip. Nella prima puntata è stato subito un "pronti, via": Raffaella Fico nella clip di presentazione ha spiegato che SuperMario potrebbe fare molto di più come padre per Pia. Nel contesto di una presentazione comunque giocosa, Raffaella Fico ha fatto questa affermazione con il sorriso sulle labbra, ma in studio Alfonso Signorini l'ha giustamente sottolineata. La frecciatina è arrivata direttamente al calciatore, attualmente impegnato in Turchia, in forza all'Adana Dermispor nella SuperLig.

La reazione di Mario Balotelli

Come ha reagito Mario Balotelli a tutto questo? Con una stories su Instagram molto eloquente: "Pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie. Che palle!". Mario Balotelli non ha gradito questa prima sollecitazione, ma l'impressione è che ne arriveranno delle altre nelle prossime settimane. Riuscirà l'attaccante nato a Palermo a mantenere la calma?

Le dichiarazioni di Raffaella Fico

A Fanpage.it, Raffaella Fico ha spiegato di non avere paura delle dinamiche che si possono innescare relative a Mario Balotelli. Alla nostra domanda: "Sei preparata al fatto che la tua vita privata possa entrare in gioco?", lei ha risposto:

Non ho paura delle dinamiche che possono innescarsi. Mario è il padre di mia figlia, con lui ho un grande rapporto. È un papà bravissimo e non ho nessun tipo di problema. Se qualche storia uscirà fuori, non ho problemi. Male non fare, paura non avere.

Le polemiche sono cominciate già in tempo reale, la prima puntata non è ancora terminata che il nome di SuperMario è stato già tirato in mezzo e lui ha pure risposto. Cosa succederà nelle prossime puntate?